У двох областях Росії "бавовна": влада каже – працює ППО
Четвер, 29 грудня 2022, 09:02
Влада Бєлгородської та Брянської областей РФ, які межують з Україною, повідомила про роботу ППО і про нібито збиті дрони.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков і губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram
Пряма мова Богомаза: "На території Клинцівського району працює наша система ППО. Руйнувань і постраждалих немає. У результаті роботи були збиті БПЛА".
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Деталі: Гладков повідомив, що система ППО також спрацювала над Бєлгородом і Бєлгородським районом.
За його словами, постраждалих немає. Один із фрагментів нібито упав на розв'язку автодороги Комсомольський-Майський – сталося загоряння сухої трави, яке вже нібито загасили.
Передісторія:
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