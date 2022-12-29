У двох областях Росії "бавовна": влада каже – працює ППО

Влада Бєлгородської та Брянської областей РФ, які межують з Україною, повідомила про роботу ППО і про нібито збиті дрони.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков і губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Пряма мова Богомаза: "На території Клинцівського району працює наша система ППО. Руйнувань і постраждалих немає. У результаті роботи були збиті БПЛА".

Деталі: Гладков повідомив, що система ППО також спрацювала над Бєлгородом і Бєлгородським районом.

За його словами, постраждалих немає. Один із фрагментів нібито упав на розв'язку автодороги Комсомольський-Майський – сталося загоряння сухої трави, яке вже нібито загасили.

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