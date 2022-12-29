МИД Беларуси выразил протест послу Украины из-за падения ракеты С-300

Из-за падения ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 на территории Беларуси, МИД страны вызвал посла Украины Игоря Кизима, чтобы выразить протест.

Источник: провластное информагентство "Белта" со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

Прямая речь Глаза: "Сегодня силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В связи с этим сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест".

Детали: Власти Беларуси потребовали, чтобы Украина "провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов".

Что предшествовало: