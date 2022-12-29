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МИД Беларуси выразил протест послу Украины из-за падения ракеты С-300

Станислав ПогориловЧетверг, 29 декабря 2022, 17:59
Фото: "Белта"

Из-за падения ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 на территории Беларуси, МИД страны вызвал посла Украины Игоря Кизима, чтобы выразить протест.

Источник: провластное информагентство "Белта" со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

Прямая речь Глаза: "Сегодня силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В связи с этим сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест".

Детали: Власти Беларуси потребовали, чтобы Украина "провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов".

Что предшествовало:

  • Как сообщал "Беларускі Гаюн", утром 29 декабря вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета от ЗРК С-300.
  • Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко сообщили о попадании ракеты на территорию страны.
  • Министерство обороны Беларуси считает, что противовоздушная оборона страны сбила украинскую ракету из ЗРК С-300.
  • 29 декабря утром Россия осуществила пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.Противовоздушная оборона уничтожила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных врагом.

Темы: БеларусьвойнаУкраинаРосcия
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