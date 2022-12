У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) затримало російського мільярдера Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу.

Джерело: NCA, джерела УП

The NCA has conducted a major operation to arrest a wealthy Russian businessman on suspicion of offences including money laundering, conspiracy to defraud the Home Office and conspiracy to commit perjury.