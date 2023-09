Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian

У середині серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся на польсько-українському кордоні з високопосадовцями НАТО, щоб обговорити стратегію українського контрнаступу.

Джерело: The Guardian із посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, зустріч відбулася 11 днів тому в секретному місці на польсько-українському кордоні й тривала 5 годин.

При цьому Залужний нібито "привіз із собою всю свою команду".

Метою зустрічі було допомогти перезавантажити військову стратегію України.

"Головним питанням порядку денного було те, що робити з зупинкою прогресу українського контрнаступу, а також плани бойових дій на виснажливу зиму, що попереду, і довгострокова стратегія, оскільки війна неминуче затягнеться до 2024 року", - пише видання.

У зустрічі брали участь головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі і голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

Видання зазначає, що це була не перша така розмова.

Зустріч на кордоні відбулася після того, як Радакін поїхав без британських міністрів до Києва, де провів нерозголошену 45-хвилинну зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, метою якої, за словами джерел в оборонному відомстві, було краще зрозуміти стратегію України і те, як Захід може їй допомогти.

При цьому видання стверджує, що генералу Марку Міллі, колезі Радакіна в Пентагоні, було заборонено відвідувати Україну.

Радакін 18 серпня опублікував фото із Залужним і Каволі.

2/2. Russia underestimates Ukraine’s resilience and resolve, continued military strength and expertise, and the solidarity of its allies. pic.twitter.com/ddHIyaLxOw