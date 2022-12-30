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Пушкінопад дістався Краматорська: у місті знесли погруддя російського поета

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 грудня 2022, 15:39
Фото: Facebook Гончаренка

Міський голова Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко показав фото демонтажу погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Джерело: Гончаренко у Facebook

Пряма мова Гончаренка: Випий кави, післязавтра Новий рік. Напевно ще не без Росії в Україні, але все буде - прийде час. Тут місце для своїх героїв, своєї культури та історії".

 

Деталі: За словами міського голови, "це не боротьба з пам’ятниками, це боротьба України за життя".

Передісторія:

  • В Україні набирає обертів демонтаж пам'ятників російському поету Олександру Пушкіну.
  • 18 листопала Чернівецька міська рада повідомила, що в місті демонтували перший з двох пам'ятників Пушкіну, 
  • 9 листопада погруддя Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".
  • У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник  Пушкіну, який був створений наприкінці 19 століття.
  • 23 грудня у Чернівцях демонтували 2 і останній пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Теми: Краматорськкультуравійна
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