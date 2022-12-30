Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пушкінопад дістався Краматорська: у місті знесли погруддя російського поета

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 грудня 2022, 14:39
Пушкінопад дістався Краматорська: у місті знесли погруддя російського поета
Фото: Facebook Гончаренка

Міський голова Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко показав фото демонтажу погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Джерело: Гончаренко у Facebook

Пряма мова Гончаренка: Випий кави, післязавтра Новий рік. Напевно ще не без Росії в Україні, але все буде - прийде час. Тут місце для своїх героїв, своєї культури та історії".

Реклама:
 

Деталі: За словами міського голови, "це не боротьба з пам’ятниками, це боротьба України за життя".

Передісторія:

  • В Україні набирає обертів демонтаж пам'ятників російському поету Олександру Пушкіну.
  • 18 листопала Чернівецька міська рада повідомила, що в місті демонтували перший з двох пам'ятників Пушкіну, 
  • 9 листопада погруддя Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".
  • У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник  Пушкіну, який був створений наприкінці 19 століття.
  • 23 грудня у Чернівцях демонтували 2 і останній пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Краматорськкультуравійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Краматорськ
У Краматорську пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Краматорськ: історія іноземних волонтерів, що вижили після ракетної атаки на Ria Pizza
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: