Пушкінопад дістався Краматорська: у місті знесли погруддя російського поета

Міський голова Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко показав фото демонтажу погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Джерело: Гончаренко у Facebook

Пряма мова Гончаренка: Випий кави, післязавтра Новий рік. Напевно ще не без Росії в Україні, але все буде - прийде час. Тут місце для своїх героїв, своєї культури та історії".

Деталі: За словами міського голови, "це не боротьба з пам’ятниками, це боротьба України за життя".

Передісторія: