Пушкінопад дістався Краматорська: у місті знесли погруддя російського поета

Міський голова Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко показав фото демонтажу погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Джерело: Гончаренко у Facebook

Пряма мова Гончаренка: Випий кави, післязавтра Новий рік. Напевно ще не без Росії в Україні, але все буде - прийде час. Тут місце для своїх героїв, своєї культури та історії".

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Деталі: За словами міського голови, "це не боротьба з пам’ятниками, це боротьба України за життя".

Передісторія:

В Україні набирає обертів демонтаж пам'ятників російському поету Олександру Пушкіну.

18 листопала Чернівецька міська рада повідомила, що в місті демонтували перший з двох пам'ятників Пушкіну,

9 листопада погруддя Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".

У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник Пушкіну, який був створений наприкінці 19 століття.

23 грудня у Чернівцях демонтували 2 і останній пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.