Пушкинопад добрался до Краматорска: в городе снесли бюст российского поэта
Пятница, 30 декабря 2022, 14:39
Городской голова Краматорска Донецкой области Александр Гончаренко показал фото демонтажа бюста российского поэта Александра Пушкина.
Источник: Гончаренко в Facebook
Прямая речь Гончаренко: Выпей кофе, послезавтра Новый год. Наверняка еще не без России в Украине, но все будет - придет время. Здесь место для своих героев, своей культуры и истории".
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Детали: По словам городского головы, "это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь".
Предистория:
- В Украине набирает обороты демонтаж памятников русскому поэту Александру Пушкину.
- 18 ноября Черновицкий городской совет сообщил, что в городе демонтировали первый из двух памятников Пушкину.
- 9 ноября бюст Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".
- В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник Пушкину, который был создан в конце 19 века.
- 23 декабря в Черновцах демонтировали 2 и последний памятник русскому поэту Александру Пушкину.
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