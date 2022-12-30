Пушкинопад добрался до Краматорска: в городе снесли бюст российского поэта

Городской голова Краматорска Донецкой области Александр Гончаренко показал фото демонтажа бюста российского поэта Александра Пушкина.

Источник: Гончаренко в Facebook

Прямая речь Гончаренко: Выпей кофе, послезавтра Новый год. Наверняка еще не без России в Украине, но все будет - придет время. Здесь место для своих героев, своей культуры и истории".

Детали: По словам городского головы, "это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь".

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