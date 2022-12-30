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Пушкинопад добрался до Краматорска: в городе снесли бюст российского поэта

Станислав ПогориловПятница, 30 декабря 2022, 15:39
Фото: Facebook Гончаренко

Городской голова Краматорска Донецкой области Александр Гончаренко показал фото демонтажа бюста российского поэта Александра Пушкина.

Источник: Гончаренко в Facebook

Прямая речь Гончаренко: Выпей кофе, послезавтра Новый год. Наверняка еще не без России в Украине, но все будет - придет время. Здесь место для своих героев, своей культуры и истории".

 

Детали: По словам городского головы, "это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь".

Предистория:

  • В Украине набирает обороты демонтаж памятников русскому поэту Александру Пушкину.
  • 18 ноября Черновицкий городской совет сообщил, что в городе демонтировали первый из двух памятников Пушкину.
  • 9 ноября бюст Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".
  • В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник Пушкину, который был создан в конце 19 века.
  • 23 декабря в Черновцах демонтировали 2 и последний памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Темы: Краматорсккультуравойна
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