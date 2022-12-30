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"У вас залишився тиждень": Резніков звернувся до росіян і попередив про плани Путіна

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 грудня 2022, 23:42

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив росіян, що керівництво РФ готується до нової мобілізації і вже за тиждень планує закрити кордони.

Джерело: відеозвернення Резнікова 

Пряма мова: "Напередодні нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. Насамперед, це стосується жителів великих російських міст.

Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір.

На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусі".

Деталі: Резніков зазначив, що не закликає росіян вірити йому на слово, проте ставить їм питання: "Коли ви підете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви будете воювати?".

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Він також розкритикував "план" російських військових, які уже 10 місяців стверджують, що усе йде "за планом": "За цим "планом" у зонах набирають десятки тисяч зеків у приватну військову компанію. Власнику цієї компанії дозволено витирати ноги об кадрових російських військових. Хоча простих людей кидають у в'язниці за "дискредитацію армії".

За цим планом, стверджує Резніков, росіяни уже півроку безуспішно штурмують невелике українське місто Бахмут, поклавши там десятки тисяч солдатів.

Також згідно з "планом" окупантів Швеція і Фінляндія закінчують вступ до НАТО, хоча рік тому ці країни хотіли зберегти нейтралітет.

На думку міністра оборони, керівництво Росії вже давно розуміє, що затія з війною проти України обернулася для них катастрофою: "В інтересах Росії - якомога швидше цю війну закінчити".

Пряма мова: "Ті люди, які розв'язали криваву бійню. Які вчинили жахливі воєнні злочини, тепер кажуть вам, що треба згуртуватися і захистити Росію. Тому що кругом вороги.

Вони залякують вас (росіян - ред.) тим, що в разі поразки над усіма росіянами нібито вчинять розправу, заберуть нажите непосильною працею, організовують трибунал тощо. Це брехня. Вас знову обманюють".

Деталі: Насправді, російські можновладці хочуть захистити себе і своє становище та багатство.

Пряма мова: "Вони можуть розповідати, що є якийсь "план Б". Якась таємна зброя. Що незабаром знову почнуться перемоги.

Але весь їхній план у тому, щоб затягнути війну. Щоб убити якомога більше людей і загнати ситуацію в глухий кут. Ви підете вмирати тільки заради цього.

Тепер я скажу не як міністр оборони, а як юрист.

Усі громадяни Росії, безумовно, побічно заплатять за розв'язану війну. Через нинішніх керівників Росія буде змушена протягом кількох поколінь компенсувати завдані Україні збитки".

Що цьому передувало: 

  • На думку керівника українського ГУР російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 року через брак живої сили.
  • Під час "першої хвилі" мобілізації до лав Збройних сил РФ, за словами президента РФ Володимира Путіна, прибуло щонайменше 300 тисяч людей, а в Україні начебто перебуває 150 тисяч мобілізованих.
  • Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.

Теми: РезніковРосіямобілізаціявійна
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