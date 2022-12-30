"У вас залишився тиждень": Резніков звернувся до росіян і попередив про плани Путіна

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив росіян, що керівництво РФ готується до нової мобілізації і вже за тиждень планує закрити кордони.

Джерело: відеозвернення Резнікова

Пряма мова: "Напередодні нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. Насамперед, це стосується жителів великих російських міст.

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Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір.

На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусі".

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Деталі: Резніков зазначив, що не закликає росіян вірити йому на слово, проте ставить їм питання: "Коли ви підете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви будете воювати?".

Він також розкритикував "план" російських військових, які уже 10 місяців стверджують, що усе йде "за планом": "За цим "планом" у зонах набирають десятки тисяч зеків у приватну військову компанію. Власнику цієї компанії дозволено витирати ноги об кадрових російських військових. Хоча простих людей кидають у в'язниці за "дискредитацію армії".

За цим планом, стверджує Резніков, росіяни уже півроку безуспішно штурмують невелике українське місто Бахмут, поклавши там десятки тисяч солдатів.

Також згідно з "планом" окупантів Швеція і Фінляндія закінчують вступ до НАТО, хоча рік тому ці країни хотіли зберегти нейтралітет.

На думку міністра оборони, керівництво Росії вже давно розуміє, що затія з війною проти України обернулася для них катастрофою: "В інтересах Росії - якомога швидше цю війну закінчити".

Пряма мова: "Ті люди, які розв'язали криваву бійню. Які вчинили жахливі воєнні злочини, тепер кажуть вам, що треба згуртуватися і захистити Росію. Тому що кругом вороги.

Вони залякують вас (росіян - ред.) тим, що в разі поразки над усіма росіянами нібито вчинять розправу, заберуть нажите непосильною працею, організовують трибунал тощо. Це брехня. Вас знову обманюють".

Деталі: Насправді, російські можновладці хочуть захистити себе і своє становище та багатство.

Пряма мова: "Вони можуть розповідати, що є якийсь "план Б". Якась таємна зброя. Що незабаром знову почнуться перемоги.

Але весь їхній план у тому, щоб затягнути війну. Щоб убити якомога більше людей і загнати ситуацію в глухий кут. Ви підете вмирати тільки заради цього.

Тепер я скажу не як міністр оборони, а як юрист.

Усі громадяни Росії, безумовно, побічно заплатять за розв'язану війну. Через нинішніх керівників Росія буде змушена протягом кількох поколінь компенсувати завдані Україні збитки".

Що цьому передувало: