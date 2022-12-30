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"У вас осталась неделя": Резников обратился к россиянам и предупредил о планах Путина

Алена МазуренкоПятница, 30 декабря 2022, 22:42
У вас осталась неделя: Резников обратился к россиянам и предупредил о планах Путина

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил россиян о том, что руководство РФ готовится к новой волне мобилизации и уже через неделю планирует закрыть границы страны.

Источник: видеообращение Резникова

Прямая речь: "В преддверии нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. Прежде всего, это касается жителей крупных российских городов.

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Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор.

В начале января российские власти закроют границы для мужчин, потом объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси".

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Детали: Резников отметил, что не призывает россиян верить ему на слово, однако задает им вопрос: "Когда вы пойдете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать?".

Он также раскритиковал "план" российских военных, которые уже 10 месяцев утверждают, что все идет "по плану": "По этому "плану" в зонах набирают десятки тысяч зэков в частную военную компанию. Владельцу этой компании разрешено вытирать ноги о кадровых российских военных. Хотя простых людей бросают в тюрьмы за "дискредитацию армии".

По этому плану, утверждает Резников, россияне уже полгода безуспешно штурмуют небольшой украинский город Бахмут, положив там десятки тысяч солдат.

Также согласно "плану" оккупантов Швеция и Финляндия заканчивают вступление в НАТО, хотя год назад эти страны хотели сохранить нейтралитет.

По мнению министра обороны, руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой: "В интересах России - как можно скорее эту войну закончить".

Прямая речь: "Те люди, которые развязали кровавую бойню. Которые совершили ужасные военные преступления, теперь говорят вам, что надо сплотиться и защитить Россию. Потому что кругом враги.

Они запугивают вас (россиян - ред.) тем, что в случае поражения над всеми россиянами якобы совершат расправу, заберут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее. Это ложь. Вас снова обманывают".

Детали: На самом деле, российские чиновники хотят защитить себя и свое положение и богатство.

Прямая речь: "Они могут рассказывать, что есть какой-то "план Б". Какое-то тайное оружие. Что вскоре снова начнутся победы.

Но весь их план в том, чтобы затянуть войну. Чтобы убить как можно больше людей и загнать ситуацию в тупик. Вы пойдете умирать только ради этого.

Теперь я скажу не как министр обороны, а как юрист.

Все граждане России, безусловно, косвенно заплатят за развязанную войну. Из-за нынешних руководителей Россия будет вынуждена в течение нескольких поколений компенсировать нанесенный Украине ущерб".

Что этому предшествовало: 

  • По мнению руководителя украинского ГУР российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.
  • Во время "первой волны" мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ, по словам президента РФ Владимира Путина, прибыло не менее 300 тысяч человек, а в Украине якобы находится 150 тысяч мобилизованных.
  • В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.

Темы: РезниковРосcиямобилизациявойна
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