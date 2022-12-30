"У вас осталась неделя": Резников обратился к россиянам и предупредил о планах Путина

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил россиян о том, что руководство РФ готовится к новой волне мобилизации и уже через неделю планирует закрыть границы страны.

Источник: видеообращение Резникова

Прямая речь: "В преддверии нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. Прежде всего, это касается жителей крупных российских городов.

Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор.

В начале января российские власти закроют границы для мужчин, потом объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси".

Детали: Резников отметил, что не призывает россиян верить ему на слово, однако задает им вопрос: "Когда вы пойдете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать?".

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Он также раскритиковал "план" российских военных, которые уже 10 месяцев утверждают, что все идет "по плану": "По этому "плану" в зонах набирают десятки тысяч зэков в частную военную компанию. Владельцу этой компании разрешено вытирать ноги о кадровых российских военных. Хотя простых людей бросают в тюрьмы за "дискредитацию армии".

По этому плану, утверждает Резников, россияне уже полгода безуспешно штурмуют небольшой украинский город Бахмут, положив там десятки тысяч солдат.

Также согласно "плану" оккупантов Швеция и Финляндия заканчивают вступление в НАТО, хотя год назад эти страны хотели сохранить нейтралитет.

По мнению министра обороны, руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой: "В интересах России - как можно скорее эту войну закончить".

Прямая речь: "Те люди, которые развязали кровавую бойню. Которые совершили ужасные военные преступления, теперь говорят вам, что надо сплотиться и защитить Россию. Потому что кругом враги.

Они запугивают вас (россиян - ред.) тем, что в случае поражения над всеми россиянами якобы совершат расправу, заберут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее. Это ложь. Вас снова обманывают".

Детали: На самом деле, российские чиновники хотят защитить себя и свое положение и богатство.

Прямая речь: "Они могут рассказывать, что есть какой-то "план Б". Какое-то тайное оружие. Что вскоре снова начнутся победы.

Но весь их план в том, чтобы затянуть войну. Чтобы убить как можно больше людей и загнать ситуацию в тупик. Вы пойдете умирать только ради этого.

Теперь я скажу не как министр обороны, а как юрист.

Все граждане России, безусловно, косвенно заплатят за развязанную войну. Из-за нынешних руководителей Россия будет вынуждена в течение нескольких поколений компенсировать нанесенный Украине ущерб".

Что этому предшествовало: