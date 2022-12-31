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Данська розвідка: Путін страждає на хронічний біль і в момент вторгнення лікувався від раку

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 19:48
Данська розвідка: Путін страждає на хронічний біль і в момент вторгнення лікувався від раку
Путін на зустрічі з Шойгу у квітні, скріншот відео

Служба військової розвідки Данії (FE) вважає, що президент РФ Володимир Путін не страждає на невиліковну хворобу, але відчуває серйозний хронічний біль після кількох падінь і нещасних випадків, і з часом це може вплинути на його перебування при владі.

Джерело: співробітник розвідувальної служби Данії на ім’я Йоакім в інтерв’ю Berlingske

Деталі: У своєму щорічному звіті за 2021 рік FE заявляла, що Путін "дуже ймовірно" залишиться лідером Росії після наступних президентських виборів у 2024 році. Однак у своєму звіті за 2022 рік змінила цей прогноз на менш впевнений – що Путін "імовірно" залишиться при владі протягом наступних п'яти років.

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"Найбільша наша невизначеність стосується його здоров'я, або того, що хтось його усуне через погіршення стану здоров'я", - заявив співробітник розвідки.

FE не вважає, що Путін страждає на невиліковну хворобу, а скоріше відчуває серйозний хронічний біль після кількох падінь і нещасних випадків.

"Тому він намагається сидіти і міцно триматися за речі. Це для того, щоб полегшити біль", - зазначив співрозмовник.

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Видання зазначає, що різні ЗМІ раніше повідомляли, що Путін страждає від наслідків падіння з коня в 2000-х роках. Пізніше з'явилася інформація, що він також отримав травми під час занять дзюдо і хокеєм протягом останніх кількох років.

Водночас FE вважає, що Путін раніше хворів на одну з форм раку й лікувався від неї, коли почав війну, що, можливо, і вплинуло на його рішення.

FE не очікує, що Путін помре від хвороби, на яку страждає. Але з часом вона може призвести до того, що російська еліта захоче бачити сильнішу людину біля керма.

"У нас склалося стійке враження, що частина еліти бачить, що вони йдуть неправильним шляхом", - додав співробітник данської розвідки.

Передісторія:

  • У квітні журналісти-розслідувачі повідомляли, що президента Росії Володимира Путіна в поїздках супроводжують десятеро лікарів, зокрема онколог Євген Селіванов, який займався проблемами щитовидної залози. 
  • На початку травня британський таблоід "The Sun" писав, що 69-річного Путіна готують до операції. І нібито на час оперативного втручання та реабілітації Путін передасть владу секретарю Ради безпеки росії Миколі Патрушеву.
  • Голова військової розвідки України Кирило Буданов розповідав, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії може відбутися переворот. Пізніше Буданов заявив, що Путін може прожити ще кілька років попри важкі хвороби, серед яких онкологічна.
  • Про хворобу Путіна повідомляв також колишній британський шпигун Крістофер Стіл.

Теми: ДаніяПутінрозвідказдоров'я
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