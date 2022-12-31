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Датская разведка: Путин страдает от хронической боли и в момент вторжения лечился от рака

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 19:48
Датская разведка: Путин страдает от хронической боли и в момент вторжения лечился от рака
Путин на встрече с Шойгу в апреле, скриншот видео

Служба военной разведки Дании (FE) считает, что президент РФ Владимир Путин не страдает неизлечимой болезнью, но испытывает серьезную хроническую боль после нескольких падений и несчастных случаев, и со временем это может повлиять на его пребывание у власти.

Источник: сотрудник разведывательной службы Дании по имени Йоаким в интервью Berlingske

Детали: В своем ежегодном отчете за 2021 год FE заявляла, что Путин "очень вероятно" останется лидером России после следующих президентских выборов в 2024 году. Однако в своем отчете за 2022 год изменила этот прогноз на менее уверенный – что Путин "вероятно" останется у власти в течение следующих пяти лет.

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"Самая большая наша неопределенность касается его здоровья, или того, что кто-то его устранит из-за ухудшения состояния здоровья", - заявил сотрудник разведки.

FE не считает, что Путин страдает неизлечимой болезнью, а скорее испытывает серьезную хроническую боль после нескольких падений и несчастных случаев.

"Поэтому он старается сидеть и крепко держаться за вещи. Это для того, чтобы облегчить боль", - отметил собеседник.

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Издание отмечает, что различные СМИ ранее сообщали, что Путин страдает от последствий падения с лошади в 2000-х годах. Позже появилась информация, что он также получил травмы во время занятий дзюдо и хоккеем в течение последних нескольких лет.

В то же время FE считает, что Путин ранее болел одной из форм рака и лечился от нее, когда начал войну, что, возможно, и повлияло на его решение.

FE не ожидает, что Путин умрет от болезни, которой страдает. Но со временем она может привести к тому, что российская элита захочет видеть более сильного человека у руля.

"У нас сложилось устойчивое впечатление, что часть элиты видит, что они идут по неправильному пути", - добавил сотрудник датской разведки.

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Темы: ДанияПутинразведказдоровье
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