Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Датская разведка: Путин страдает от хронической боли и в момент вторжения лечился от рака

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 20:48
Путин на встрече с Шойгу в апреле, скриншот видео

Служба военной разведки Дании (FE) считает, что президент РФ Владимир Путин не страдает неизлечимой болезнью, но испытывает серьезную хроническую боль после нескольких падений и несчастных случаев, и со временем это может повлиять на его пребывание у власти.

Источник: сотрудник разведывательной службы Дании по имени Йоаким в интервью Berlingske

Детали: В своем ежегодном отчете за 2021 год FE заявляла, что Путин "очень вероятно" останется лидером России после следующих президентских выборов в 2024 году. Однако в своем отчете за 2022 год изменила этот прогноз на менее уверенный – что Путин "вероятно" останется у власти в течение следующих пяти лет.

"Самая большая наша неопределенность касается его здоровья, или того, что кто-то его устранит из-за ухудшения состояния здоровья", - заявил сотрудник разведки.

FE не считает, что Путин страдает неизлечимой болезнью, а скорее испытывает серьезную хроническую боль после нескольких падений и несчастных случаев.

"Поэтому он старается сидеть и крепко держаться за вещи. Это для того, чтобы облегчить боль", - отметил собеседник.

Издание отмечает, что различные СМИ ранее сообщали, что Путин страдает от последствий падения с лошади в 2000-х годах. Позже появилась информация, что он также получил травмы во время занятий дзюдо и хоккеем в течение последних нескольких лет.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время FE считает, что Путин ранее болел одной из форм рака и лечился от нее, когда начал войну, что, возможно, и повлияло на его решение.

FE не ожидает, что Путин умрет от болезни, которой страдает. Но со временем она может привести к тому, что российская элита захочет видеть более сильного человека у руля.

"У нас сложилось устойчивое впечатление, что часть элиты видит, что они идут по неправильному пути", - добавил сотрудник датской разведки.

Предыстория:

Темы: ДанияПутинразведказдоровье
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

У России ракет еще на два массированных удара - Буданов

видеоВ Киеве мужчина запускал салюты на Новый год - его задержали

Axios: Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН

Воздушные силы об уникальном опыте ПВО Украины: едва успевали перезаряжать NASAMS

фотоВ новогоднюю ночь ПВО сбила 45 российских шахедов

обновлено о 04:40ПВО уничтожила над Киевом 32 воздушные цели – КГВА

Все новости...
Дания
Разведка Дании считала, что Россия захватит Украину за две недели
В Дании партия, выигравшая выборы, неожиданно сформирует правительство с оппозицией
Кулеба обсудил с МИД Дании поддержку Украины и усилия по реализации формулы мира
Последние новости
18:08
За 2022 год общая стоимость государственных пенсионных фондов снизилась на 2,2 триллиона долларов
17:55
Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа
17:05
Украинская экономика адаптировалась к войне и готова к новым вызовам - Шмыгаль
16:54
Косово хочет увеличения численности войск НАТО в стране
16:44
фотоРоссияне обстреляли Запорожскую область: 1 погибший, 3 раненых
16:38
В Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь тушили 700 пожаров, есть раненые и погибшие
16:24
Обломок российской ракеты упал в Десенку в Киеве, водолазы проводят работы
16:11
Лукашенко, который помогает Путину воевать, провозгласил "год мира"
15:57
"Нафтогаз" в дефолте, "Укрнафта" и "КРАЗ" в управлении Минобороны: итоги года для госкомпаний
15:53
У России ракет еще на два массированных удара - Буданов
Все новости...