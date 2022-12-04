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Міграція до Німеччини у 2022 році перевищить рівень міграційної кризи

"Європейська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 19:33
ЦЕНТР ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ В БЕРЛІНІ, ФОТО GETTY IMAGES

Німецькі муніципалітети на межі можливостей через українських біженців та шукачів притулку, адже у 2022 році притулку в цій країні попросять більше людей, ніж у 2015 році.

Про це пише Welt, повідомляє "Європейська правда".

Цього року в Німеччині шукають притулку більше людей, ніж у піковий рік міграційної кризи у 2015 році. Тоді було зареєстровано близько 890 000 мігрантів, а в 2022 році їх буде близько 1,2 млн осіб.

З одного боку, з початку російського вторгнення до Німеччини приїхали понад мільйон осіб. З іншого боку, різко зростає і приплив шукачів притулку.

Станом на кінець жовтня було подано 181 612 заяв на притулок, в основному сирійцями, афганцями, турками та іракцями. У листопаді їх кількість продовжувала зростати. Влада очікує, що до кінця року буде досягнута позначка в 200 000.

Занепокоєння таким розвитком подій зростає у федеральних землях та муніципалітетах, заявив міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер.

"Ми наближаємося до 200 000 шукачів притулку в цьому році. Саме така кількість була визначена як верхня межа лише в минулому парламенті", - сказав він.

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Представники різних імміграційних служб підтвердили, що в багатьох місцях було досягнуто верхньої межі можливостей прийому і що необхідна термінова підтримка. Адміністрації також повідомили про цю ситуацію федеральному уряду.

Речник МВС заявив, що федеральний уряд вже надає підтримку землям і муніципалітетам у розмірі 3,5 мільярдів євро в цьому році. 2,75 мільярда будуть додані у 2023 році.

На додаток до фінансової підтримки, федеральний уряд надає понад 300 об'єктів нерухомості з більш ніж 67 000 місць для розміщення біженців. Федеральний уряд та уряди земель обговорять подальший розвиток подій, але не раніше Великодня наступного року.

Нагадаємо, у Німеччині очікують нову хвилю українських біженців найближчими тижнями через прихід зими.

Теми: Німеччинабіженці
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