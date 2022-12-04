Миграция в Германию в 2022 году превысит уровень миграционного кризиса

Немецкие муниципалитеты на грани возможностей из-за украинских беженцев и искателей убежища, ведь в 2022 году убежища в этой стране попросят больше людей, чем в 2015 году.

Об этом пишет Welt, сообщает "Европейская правда".

В этом году в Германии ищут убежища больше людей, чем в пиковый год миграционного кризиса в 2015 году. Тогда было зарегистрировано около 890 000 мигрантов, а в 2022 году их будет около 1,2 млн человек.

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С одной стороны, с начала российского вторжения в Германию приехали более миллиона человек. С другой стороны, резко растет и приток искателей убежища.

По состоянию на конец октября было подано 181 612 заявлений на убежище, в основном сирийцами, афганцами, турками и иракцами. В ноябре их количество продолжало расти. Власти ожидают, что к концу года будет достигнута отметка в 200 000.

Беспокойство таким развитием событий растет в федеральных землях и муниципалитетах, заявил министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер.

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"Мы приближаемся к 200 000 искателей убежища в этом году. Именно такое количество было определено как верхний предел только в прошлом парламенте", - сказал он.

Представители различных иммиграционных служб подтвердили, что во многих местах был достигнут верхний предел возможностей приема и что необходима срочная поддержка. Администрации также сообщили об этой ситуации федеральному правительству.

Представитель МВД заявил, что федеральное правительство уже оказывает поддержку землям и муниципалитетам в размере 3,5 миллиардов евро в этом году. 2,75 миллиарда будут добавлены в 2023 году.

В дополнение к финансовой поддержке, федеральное правительство предоставляет более 300 объектов недвижимости с более чем 67 000 мест для размещения беженцев. Федеральное правительство и правительства земель обсудят дальнейшее развитие событий, но не раньше Пасхи следующего года.

Напомним, в Германии ожидают новую волну украинских беженцев в ближайшие недели из-за прихода зимы.