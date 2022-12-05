Кремль посилює контроль за призовниками – ССО

Кремль планує вдосконалити систему обліку військовозобов’язаних, що пов’язано із планами провести нову хвилю мобілізації, повідомили у Силах спецоперацій.

Джерело: "Спротив"

Деталі: За даними українських військових, перший етап мобілізації у РФ показав багато недоліків у роботі військкоматів. Для того, аби контролювати переміщення військовозобов’язаних, створюється єдина база військовозобов’язаних громадян РФ. Вона буде інтегрована з державними базами.

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Роботодавців змусять інформувати військові комісаріати про військовозобов’язаних працівників.

Російська влада стежитиме за кожним кроком військовозобов’язаних, що дозволить мобілізувати тих, хто не проживає за місцем реєстрації.

За даними ССО, у системі передбачена окрема категорія привілейованих громадян, яких звільняють від мобілізації. До цієї категорії насамперед записуватимуть чиновників, які демонструють лояльність Путіну.

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Початок функціонування нової системи обліку військовозобов’язаних заплановано на лютий 2023 року. Приблизно на цей час очікується також початок нової хвилі мобілізації у РФ, яка має пройти під пропагандистським гаслом "війни проти колективного Заходу".

Чому це важливо: Кремль каже, що мобілізація завершилася. Проте Путін підписав указ про початок вересневої мобілізації, але указу про закінчення її немає.

Його прессекретар тим часом каже, що не має інформації щодо мобілізації.