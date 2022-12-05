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Кремль посилює контроль за призовниками – ССО

Роман ПетренкоПонеділок, 5 грудня 2022, 11:25
Кремль посилює контроль за призовниками – ССО
ФОТО GETTY IMAGES

Кремль планує вдосконалити систему обліку військовозобов’язаних, що пов’язано із планами провести нову хвилю мобілізації, повідомили у Силах спецоперацій.

Джерело: "Спротив"

Деталі: За даними українських військових, перший етап мобілізації у РФ показав багато недоліків у роботі військкоматів. Для того, аби контролювати переміщення військовозобов’язаних, створюється єдина база військовозобов’язаних громадян РФ. Вона буде інтегрована з державними базами.

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Роботодавців змусять інформувати військові комісаріати про військовозобов’язаних працівників.

Російська влада стежитиме за кожним кроком військовозобов’язаних, що дозволить мобілізувати тих, хто не проживає за місцем реєстрації.

За даними ССО, у системі передбачена окрема категорія привілейованих громадян, яких звільняють від мобілізації. До цієї категорії насамперед записуватимуть чиновників, які демонструють лояльність Путіну.

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Початок функціонування нової системи обліку військовозобов’язаних заплановано на лютий 2023 року. Приблизно на цей час очікується також початок нової хвилі мобілізації у РФ, яка має пройти під пропагандистським гаслом "війни проти колективного Заходу".

Чому це важливо: Кремль каже, що мобілізація завершилася. Проте Путін підписав указ про початок вересневої мобілізації, але указу про закінчення її немає.

Його прессекретар тим часом каже, що не має інформації щодо мобілізації.

Теми: РосіяКременчукмобілізаціявійна
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