Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль усиливает контроль за призывниками – ССО

Роман ПетренкоПонедельник, 5 декабря 2022, 11:25
Кремль усиливает контроль за призывниками – ССО
ФОТО GETTY IMAGES

Кремль планирует усовершенствовать систему учета военнообязанных, что связано с планами провести новую волну мобилизации, сообщили в Силах спецопераций.

Источник: "Спротив"

Детали: По данным украинских военных, первый этап мобилизации в РФ показал много недостатков в работе военкоматов. Чтобы контролировать перемещение военнообязанных, создается единая база военнообязанных граждан РФ. Она будет интегрирована с государственными базами.

Реклама:

Работодателей заставят информировать военные комиссариаты о военнообязанных работниках.

Российские власти будут следить за каждым шагом военнообязанных, что позволит мобилизовать тех, кто не проживает по месту регистрации.

По данным ССО, в системе предусмотрена отдельная категория привилегированных граждан, которых освобождают от мобилизации. В эту категорию прежде всего будут записывать чиновников, которые демонстрируют лояльность Путину.

ВИДЕО ДНЯ

Начало функционирования новой системы учета военнообязанных запланировано на февраль 2023 года. Примерно в это время ожидается также начало новой волны мобилизации в РФ, которая должна пройти под пропагандистским лозунгом "войны против коллективного Запада".

Почему это важно: Кремль говорит, что мобилизация завершилась. Однако Путин подписал указ о начале сентябрьской мобилизации, но указа об окончании ее нет.

Его пресс-секретарь тем временем говорит, что не располагает информацией о мобилизации.

Темы: РосcияКременчугмобилизациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
В московских аэропортах задержали десятки рейсов
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: