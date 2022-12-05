Кремль усиливает контроль за призывниками – ССО
Кремль планирует усовершенствовать систему учета военнообязанных, что связано с планами провести новую волну мобилизации, сообщили в Силах спецопераций.
Источник: "Спротив"
Детали: По данным украинских военных, первый этап мобилизации в РФ показал много недостатков в работе военкоматов. Чтобы контролировать перемещение военнообязанных, создается единая база военнообязанных граждан РФ. Она будет интегрирована с государственными базами.
Работодателей заставят информировать военные комиссариаты о военнообязанных работниках.
Российские власти будут следить за каждым шагом военнообязанных, что позволит мобилизовать тех, кто не проживает по месту регистрации.
По данным ССО, в системе предусмотрена отдельная категория привилегированных граждан, которых освобождают от мобилизации. В эту категорию прежде всего будут записывать чиновников, которые демонстрируют лояльность Путину.
Начало функционирования новой системы учета военнообязанных запланировано на февраль 2023 года. Примерно в это время ожидается также начало новой волны мобилизации в РФ, которая должна пройти под пропагандистским лозунгом "войны против коллективного Запада".
Почему это важно: Кремль говорит, что мобилизация завершилась. Однако Путин подписал указ о начале сентябрьской мобилизации, но указа об окончании ее нет.
Его пресс-секретарь тем временем говорит, что не располагает информацией о мобилизации.