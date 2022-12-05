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Кремль усиливает контроль за призывниками – ССО

Роман ПетренкоПонедельник, 5 декабря 2022, 12:25
ФОТО GETTY IMAGES

Кремль планирует усовершенствовать систему учета военнообязанных, что связано с планами провести новую волну мобилизации, сообщили в Силах спецопераций.

Источник: "Спротив"

Детали: По данным украинских военных, первый этап мобилизации в РФ показал много недостатков в работе военкоматов. Чтобы контролировать перемещение военнообязанных, создается единая база военнообязанных граждан РФ. Она будет интегрирована с государственными базами.

Работодателей заставят информировать военные комиссариаты о военнообязанных работниках.

Российские власти будут следить за каждым шагом военнообязанных, что позволит мобилизовать тех, кто не проживает по месту регистрации.

По данным ССО, в системе предусмотрена отдельная категория привилегированных граждан, которых освобождают от мобилизации. В эту категорию прежде всего будут записывать чиновников, которые демонстрируют лояльность Путину.

Начало функционирования новой системы учета военнообязанных запланировано на февраль 2023 года. Примерно в это время ожидается также начало новой волны мобилизации в РФ, которая должна пройти под пропагандистским лозунгом "войны против коллективного Запада".

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Почему это важно: Кремль говорит, что мобилизация завершилась. Однако Путин подписал указ о начале сентябрьской мобилизации, но указа об окончании ее нет.

Его пресс-секретарь тем временем говорит, что не располагает информацией о мобилизации.

Темы: РосcияКременчугмобилизациявойна
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