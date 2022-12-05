Голова Укренерго: День-два потрібно на те, щоб стабілізувати систему

На відновлення виробництва електроенергії після ракетних ударів по енергетиці України, які Росія завдала 5 грудня, знадобиться кілька днів, після цього енергетична система почне стабілізуватися.

Джерело: голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону ввечері 5 грудня

Деталі: Після того, як 5 грудня було випущено понад 70 ракет і близько 10 із них долітели, за словами Кудрицького, завдано значні ушкодження як електростанціям, так і підстанціям "Укренерго" – але ситуація контрольована.

Пряма мова: "Є певні обмеження аварійні енергопостачання… Дефіцит в енергосистемі буде сьогодні-завтра (в понеділок-вівторок – ред.), поки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключилися під час атаки, будуть набирати потужність. День-два потрібно на відновлення виробництва електроенергії в системі – після цього очікуємо, що ситуація стабілізується.

Це буде вся Україна (з аварійними відключеннями – ред.). У нас є регіони, які постраждали більше за інші – зокрема, Одеська область. Зараз ми подаємо напругу туди по резервних схемах живлення, щоб заживити, перш за все, критичну інфраструктуру міста і принаймні частково подати електроенергію громадянам. Думаю, що цю ситуацію ми також вирішимо у найближчі пару днів.

І по інших областях, де були аварійні відключення енергоспоживачів, зараз відновлюється енергопостачання поступово. Цей процес буде тривати сьогоднішні вечір і ніч. Паралельно наші ремонтники будуть працювати над відновленням енергосистеми: підстанцій та ліній електропередач".

Деталі: Аварійні відключення були застосовані по всій країні, щоб не розбалансувати систему – зараз їх уже поступово замінюють на ліміти споживання для кожної області.

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У вівторок 6 грудня ці ліміти будуть подібні до тих, що були 3-4 дні тому, сказав Кудрицький.

Голова "Укренерго" вважає, що росіяни навмисно вибрали для атаки час пікових морозів, щоб "вимкнути українську енергосистему" саме під час похолодання і завдати максимальних страждань українцям.

"Судячи з географії прильотів, не сумніваюся, що військових консультували російські енергетики", – сказав Кудрицький.

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