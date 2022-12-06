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Росіяни за добу 84 рази вдарили по Сумщині, поцілили в монастир

Ольга Глущенко Вівторок, 6 грудня 2022, 00:30
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Ворог завдав 84 удари по прикордонню Сумської області протягом понеділка, під обстрілами були 5 громад.

Джерело: Голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: У Шалигинській громаді по одному з прикордонних сіл росіяни вдарили двічі. Випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії, а згодом ще 22 снаряди з РСЗВ.

"Прильоти" були по чоловічому монастирю. Пошкоджена адмінбудівля та господарчі споруди. Від осколкових поранень загинула худоба в господарстві монастиря.

Краснопільську громаду ворог обстріляв із мінометів 80-мм калібру. Було 16 "прильотів". Обійшлося без руйнувань.

Білопільська громада: був мінометний обстріл прикордонного села. Розірвалися 8 мін, які і пошкодили гараж, трактор, 3 легкові автомобілі психоневрологічного інтернату.

По Миропільській громаді росіяни вели мінометний обстріл (15 "приходів"). Без пошкоджень.

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По Есманьській громаді було 8 "прильотів" з артилерії з території Росії. Без постраждалих.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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