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Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський, поранено дітей

Катерина ТищенкоСубота, 2 вересня 2023, 19:02
Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський, поранено дітей
Загиблий Руслан Фараонов, фото: Ігор Клименко в Telegram

Внаслідок обстрілу росіянами м. Середина-Буда на Сумщині загинув 32-річний капітан поліції, який документував наслідки попередніх атак окупантів.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко у Telegram, Сумська ОВА

Дослівно: "Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди на Сумщині загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Він разом із колегами саме документував наслідки попередніх руйнувань, завданих Росією.

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У Руслана залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років. Щиро співчуваю родині загиблого. Про сім’ю неодмінно попіклуються".

Деталі: Клименко додав, що лише упродовж минулого тижня на Сумщині зафіксовано 187 обстрілів, унаслідок яких загинуло 3 осіб і ще 16 отримали поранення.

Водночас у Сумській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілів Сумщини у суботу також дістали поранень четверо цивільних мешканців, двоє з яких – діти.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше в суботу внаслідок російського обстрілу м. Середина-Буда на Сумщині було поранено двох енергетиків.

Теми: Сумська областьвійнаполіція
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