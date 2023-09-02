Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський, поранено дітей

Катерина ТищенкоСубота, 2 вересня 2023, 19:02
Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський, поранено дітей
Загиблий Руслан Фараонов, фото: Ігор Клименко в Telegram

Внаслідок обстрілу росіянами м. Середина-Буда на Сумщині загинув 32-річний капітан поліції, який документував наслідки попередніх атак окупантів.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко у Telegram, Сумська ОВА

Дослівно: "Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди на Сумщині загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Він разом із колегами саме документував наслідки попередніх руйнувань, завданих Росією.

Реклама:

У Руслана залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років. Щиро співчуваю родині загиблого. Про сім’ю неодмінно попіклуються".

Деталі: Клименко додав, що лише упродовж минулого тижня на Сумщині зафіксовано 187 обстрілів, унаслідок яких загинуло 3 осіб і ще 16 отримали поранення.

Водночас у Сумській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілів Сумщини у суботу також дістали поранень четверо цивільних мешканців, двоє з яких – діти.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше в суботу внаслідок російського обстрілу м. Середина-Буда на Сумщині було поранено двох енергетиків.

Теми: Сумська областьвійнаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині через російський обстріл поранено двох енергетиків
Росіяни опівдні обстріляли прикордоння Сумщини: 4 поранених, зруйновані будинки
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Останні новини
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
Усі новини...
Реклама: