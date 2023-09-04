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Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали міни

Ольга Глущенко Понеділок, 4 вересня 2023, 04:30
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали міни
наслідки обстрілів у Сумській області, ілюстративне фото: telegram Живицького

Протягом минулого дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 137 вибухів, зокрема внаслідок атаки НАР, скидання мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Свеська, Великописарівська громади.

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По Білопільській громаді був мінометний обстріл, 2 вибухи та артилерійський обстріл, 7 вибухів. Унаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду.

У Хотінській громаді здійснено скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою та обстріл з артилерії, 4 вибухи.

У Краснопільській громаді зафіксовано гранатометні обстріли (СПГ та АГС), 19 вибухів, мінометні обстріли, 13 вибухів, артобстріл, 2 вибухи та обстріл 6 некерованими авіаційними ракетами.

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По Есманській громаді ворог бив з артилерії, 9 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді здійснено гранатометний обстріл (АГС), 20 вибухів.

На Свеську громаду росіяни скинули 2 міни.

По Великописарівській громаді здійснено гранатометний обстріл (АГС), 48 вибухів та мінометний обстріл, 4 вибухи.

Крім того, вранці по околиці міста Ворожба Сумського району здійснено артилерійський обстріл (САУ), 6 вибухів, унаслідок чого пошкоджено чотири приватні житлові будинки та приміщення агропідприємства.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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