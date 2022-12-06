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Найбільша розвідувальна компанія допоможе захистити критичну інфраструктуру України

Олена РощінаВівторок, 6 грудня 2022, 17:11
Найбільша розвідувальна компанія допоможе захистити критичну інфраструктуру України
Михайло Федоров і представники Recorded Future, фото Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future у сфері кіберзахисту.

Джерело: Мінцифра у Telegram, сайт Recorded Future

Дослівно: "Підписали меморандум з Recorded Future, який допоможе захистити критичну інфраструктуру в Україні від військової та кіберагресії з боку Росії. Також домовилися про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій для захисту критичної інфраструктури, які зможуть використовувати в усьому світі".

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Деталі: Мінцифра зазначає, що з початку повномасштабної війни Recorded Future:

  • надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України,
  • допомогла в розслідуванні військових злочинів росіян,
  • відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад $10 мільйонів.

Як зазначається, у межах меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу, спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки. 

Зі свого боку Мінцифра надасть власну експертизу та спеціалістів, які співпрацюватимуть з Recorded Future.

ВІДЕО ДНЯ

Віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров заявив, що співпраця з Recorded Future "обіцяє радикально покращити захист від кібер- та фізичних загроз" для України.

Результатом співпраці також стане створення продуктів, які зможуть захистити критичну інфраструктуру в усьому світі та сприятимуть розвитку новітніх технологій та галузей в Україні".

Генеральний директор і співзасновник "Recorded Future" Крістофер Альберг сказав, що "Україна веде війну від імені вільного світу, що має екзистенційне значення для Заходу", а "Росія повторює свою безглузду стратегію з воєн у Сирії та Чечні, спрямовану проти цивільної інфраструктури".

За його словами, "Recorded Future" прагне допомогти в обороні України за допомогою розвідки і нетерпінням чекає на співпрацю з Міністерства цифрової трансформації України.

УП, доповнено
Теми: кібербезпекатехнологіїенергетикаУкраїна
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