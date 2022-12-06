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Крупнейшая разведывательная компания поможет защитить критическую инфраструктуру Украины

Елена РощинаВторник, 6 декабря 2022, 17:11
Крупнейшая разведывательная компания поможет защитить критическую инфраструктуру Украины
Михаил Федоров и представители Recorded Future, фото Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины будет сотрудничать с крупнейшей разведывательной компанией в мире Recorded Future в сфере киберзащиты.

Источник: Минцифра в Telegram, сайт Recorded Future

Дословно: "Подписали меморандум с Recorded Future, который поможет защитить критическую инфраструктуру в Украине от военной и киберагрессии со стороны России. Также договорились о совместной работе над созданием новых продуктов и технологий для защиты критической инфраструктуры, которые смогут использовать во всем мире".

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Детали: Минцифра отмечает, что с начала полномасштабной войны Recorded Future:

  • предоставила разведывательные данные для защиты критической инфраструктуры Украины,
  • помогла в расследовании военных преступлений россиян,
  • открыла доступ к программной платформе Intelligence Cloud на более чем $10 миллионов.

Как отмечается, в рамках меморандума Recorded Future предоставит свою разведывательную платформу, специализированных инженеров и аналитиков разведки. 

Со своей стороны Минцифра предоставит собственную экспертизу и специалистов, которые будут сотрудничать с Recorded Future.

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Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил, что сотрудничество с Recorded Future "обещает радикально улучшить защиту от кибер- и физических угроз" для Украины.

Результатом сотрудничества также станет создание продуктов, которые смогут защитить критическую инфраструктуру во всем мире и способствовать развитию новейших технологий и отраслей в Украине".

Генеральный директор и соучредитель "Recorded Future" Кристофер Альберг сказал, что "Украина ведет войну от имени свободного мира, что имеет экзистенциальное значение для Запада", а "Россия повторяет свою бессмысленную стратегию воен в Сирии и Чечне, направленную против гражданской инфраструктуры".

По его словам, "Recorded Future" стремится помочь в обороне Украины с помощью разведки и с нетерпением ждет сотрудничества с Министерством цифровой трансформации Украины.

УП, дополнено
Темы: кибербезопасностьтехнологииэнергетикаУкраина
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