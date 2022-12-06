РосЗМІ повідомляють, що на аеродромі в Енгельсі спрацювала сирена
Вівторок, 6 грудня 2022, 22:51
Звуки сирени у вівторок ввечері пролунали на території аеродрому в Енгельсі Саратовської області Російської Федерації.
Джерело: перший заступник голови Енгельського району Євген Шпольський у коментарі ТАСС
Пряма мова: "Сирена була на території військової частини. Цивільній інфраструктурі нічого не загрожує".
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Довідка: З авіабази в Енгельсі російські загарбники завдають ударів по Україні.
Передісторія:
- Вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі Енгельс у Саратовській області безпілотник упав на бомбардувальники.
- Міністерство оборони Росії заявило, що ударів завдав "київський режим". У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що все що відбувається на території РФ – "це відповідальність держави-агресора".
- Високопоставлений український чиновник стверджував "The New York Times", що це Україна здійснила атаки безпілотниками на аеродроми в Росії, одну з них координували спецпризначенці.
- Американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі.
- Супутникові знімки показують, що на російській військовій авіабазі в Енгельсі в Саратовській області гасили бомбардувальник Ту-95.
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