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Єврокомісар пропонує обмежити імпорт продовольства з України

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 23:12
Єврокомісар пропонує обмежити імпорт продовольства з України
Ілюстративне фото PIXABAY.COM

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що ЄС має переглянути угоду про вільну торгівлю з Україною та ввести обмеження на імпорт деяких продуктів харчування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Допомога Україні є нашим стратегічним пріоритетом і це не підлягає обговоренню. Це питання безпеки, але щодо деяких продуктів цю політику доведеться переглянути. Імпорт деяких сільськогосподарських продуктів справді збільшився в кілька разів після відкриття торгівлі з Україною", – сказав Войцеховський, виступаючи по відеозв’язку на заході у верхній палаті парламенту Польщі, присвяченому Спільній сільськогосподарській політиці ЄС.

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Як приклад продуктів харчування, що "надходять у великих кількостях" із України, він назвав кукурудзу, ріпак та м'ясо птиці. За словами єврокомісара, Румунія та Болгарія також спостерігають "проблематичне" збільшення імпорту соняшникової олії з України.

Войцеховський сказав, що рішення про введення мит на харчові продукти з України "буде залежати від багатьох комісарів", але "я вважаю, що проблема існує. Там, де цей експорт явно збільшився, я буду виступати за введення обмежень на імпорт".

Коментарі польського єврокомісара повністю суперечать офіційній позиції ЄС, яка полягає в тому, що надання можливості необмеженого експорту продовольства з України є необхідною умовою для допомоги зруйнованій війною економіці країни.

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Після блокади Росією Чорного моря Євросоюз у травні запустив ініціативу "Шляхи солідарності" для вивезення продовольства з України, в яку вже зобов’язався залучити один мільярд євро, а в червні підписав угоду з Україною про призупинення всіх імпортних мит на українські товари на один рік.

Раніше прем’єр України Денис Шмигаль говорив, що Київ веде переговори про те, щоб однорічне "обнуління" Євросоюзом мит на українську продукцію було пролонговано, а бюджет на 2023 рік було складено з розрахунку на те, що нульові мита й квоти триватимуть і далі.

Теми: ЄвропаїжаУкраїна
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