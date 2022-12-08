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Єврокомісар пропонує обмежити імпорт продовольства з України

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 00:12
Ілюстративне фото PIXABAY.COM

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що ЄС має переглянути угоду про вільну торгівлю з Україною та ввести обмеження на імпорт деяких продуктів харчування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Допомога Україні є нашим стратегічним пріоритетом і це не підлягає обговоренню. Це питання безпеки, але щодо деяких продуктів цю політику доведеться переглянути. Імпорт деяких сільськогосподарських продуктів справді збільшився в кілька разів після відкриття торгівлі з Україною", – сказав Войцеховський, виступаючи по відеозв’язку на заході у верхній палаті парламенту Польщі, присвяченому Спільній сільськогосподарській політиці ЄС.

Як приклад продуктів харчування, що "надходять у великих кількостях" із України, він назвав кукурудзу, ріпак та м'ясо птиці. За словами єврокомісара, Румунія та Болгарія також спостерігають "проблематичне" збільшення імпорту соняшникової олії з України.

Войцеховський сказав, що рішення про введення мит на харчові продукти з України "буде залежати від багатьох комісарів", але "я вважаю, що проблема існує. Там, де цей експорт явно збільшився, я буду виступати за введення обмежень на імпорт".

Коментарі польського єврокомісара повністю суперечать офіційній позиції ЄС, яка полягає в тому, що надання можливості необмеженого експорту продовольства з України є необхідною умовою для допомоги зруйнованій війною економіці країни.

Після блокади Росією Чорного моря Євросоюз у травні запустив ініціативу "Шляхи солідарності" для вивезення продовольства з України, в яку вже зобов’язався залучити один мільярд євро, а в червні підписав угоду з Україною про призупинення всіх імпортних мит на українські товари на один рік.

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Раніше прем’єр України Денис Шмигаль говорив, що Київ веде переговори про те, щоб однорічне "обнуління" Євросоюзом мит на українську продукцію було пролонговано, а бюджет на 2023 рік було складено з розрахунку на те, що нульові мита й квоти триватимуть і далі.

Теми: ЄвропаїжаУкраїна
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