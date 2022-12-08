ЦВК не змогла визнати нардепом наступника Льовочкіної з ОПЗЖ

Центральна виборча комісія не змогла визнати обраним народним депутатом України наступного за черговістю після Юлії Льовочкіної кандидата зі списку партії "Опозиційна платформа – За життя", бо ОПЗЖ заборонена судом.

Джерело: пресслужба секретаріату ЦВК за результатами засідання 8 грудня

Деталі: До ЦВК надійшла постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2022 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Юлії Льовочкіної, у зв’язку з особистою заявою про складання нею депутатських повноважень.

Реклама:

Юлія Льовочкіна була обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Вирішуючи питання щодо можливості заміщення, тобто визнання обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата від зазначеної політичної партії, ЦВК взяла до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року про заборону діяльності ОПЗЖ, залишене без змін постановою Верховного Суду від 15 вересня 2022 року.

ЦВК визнала заборону діяльності партії "Опозиційна платформа – За життя" обставиною, що унеможливлює ухвалення комісією рішення щодо визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати у виборчому списку вказаної партії відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України".

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Юлія Льовочкіна була у списку ОПЗЖ в 2019 році 21-ю. За нею йшов Олександр Колтунович, який свого часу був керівником економічних програм організації "Український вибір" кума Путіна й зрадника Віктора Медведчука.

Передісторія: