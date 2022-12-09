Путін про забезпечення армії окупантів: Вірити нікому не можна, тільки мені

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в питаннях забезпечення російських окупантів вірити не можна нікому, крім нього.

Джерело: Путін на пресконференції на саміті ЄАЕС у Бішкеку

Деталі: Журналістка відзначила "суперечливі повідомлення про постачання армії", які надходять до працівників ЗМІ та волонтерів. За її словами, бійці з передової скаржаться на відсутність обмундирування та медикаментів, у той час як Путін говорив, що проблеми вирішуються або вже вирішені.

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"Кому вірити – звітам Міністерства оборони чи бійцям із передової?", – запитала вона.

"Вірити нікому не можна, тільки мені можна", – відповів Путін.

Він додав, що "проблеми дійсно були", і, судячи зі слів журналістки, "напевно, і залишаються".

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"Хоча мене запевняють у тому, що вони стають дедалі меншими за обсягом і перестають бути такими гострими, як на початку цього процесу, особливо пов'язаного з мобілізацією. Але судячи з того, що ви сказали, і я думаю, що ви маєте рацію, проблеми ще далеко не вирішені. Але це питання часу. Найгостріші все-таки вже закрито. Але цей час якийсь потрібен, щоб розкручувати відповідні галузі виробництва. І міністерство промисловості зараз активно цим займається", - сказав президент країни-агресора.