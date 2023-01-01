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Ворог завдав по Сумщині 110 ударів

"Українська правда"Неділя, 1 січня 2023, 00:23
Наслідки обстрілу Есманьської громади, фото з Telegram Живицького

31 грудня російські окупанти завдали 110 ударів по прикордонню Сумської області, під обстріл потрапили 6 громад.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Краснопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, зафіксовано 3 "прильоти".

По Зноб-Новгородській громаді ворог відкривав вогонь із мінометів 120 калібру, було 14 "прильотів".

У Середино-Будській громаді розірвалося 12 ворожих мін. Росіяни також обстрілювали громаду зі стрілецької зброї та гранатомету.

По Білопільській громаді ворог стріляв із мінометів 120 калібру, було 10 "прильотів".

Есманьську громаду росіяни обстріляли із "Градів" та артилерії, зафіксовано 27 "прильотів". Внаслідок обстрілів в одному з населених пунктів пошкоджено магазин, у житлових будинках вибиті шибки, зруйновані фасади, пошкоджені дахи, обірвані лінії електропередач. Крім того, від вибухів постраждали школа та місцеве цивільне підприємство.

ВІДЕО ДНЯ

По Шалигинській громаді противник бив із мінометів 120 мм калібру, було 14 "прильотів".

Теми: обстрілСумська областьРосія
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