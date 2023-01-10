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У Росії не будуть оприлюднювати списки знищених у Макіївці окупантів

"Українська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 03:33
Місце дислокації мобілізованих росіян після ракетного удару, фото з соціальних мереж

Військовий комісар Самарської області РФ Олексій Вдовін заявив, що списки ліквідованих у Макіївці мобілізованих росіян не будуть опубліковані.

Джерело: видання The Insider

Пряма мова військового комісара: "Списки ніякі публікуватися не будуть. Усю наявну інформацію у військових комісаріатах доводять персонально членам сімей військовослужбовців – або під час звернення, або, стосовно низки військовослужбовців, здійснюють сповіщення персонально співробітники військових комісаріатів.

Списки не можна публікувати. По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звісно, робота для іноземних розвідок, для виявлення і проведення провокаційних заходів проти родичів військовослужбовців".

Передісторія: 

  • У новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
  • Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці.
  • Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.

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Теми: Макіївкаокупаціявійна
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