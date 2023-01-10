У Росії не будуть оприлюднювати списки знищених у Макіївці окупантів

Місце дислокації мобілізованих росіян після ракетного удару, фото з соціальних мереж

Військовий комісар Самарської області РФ Олексій Вдовін заявив, що списки ліквідованих у Макіївці мобілізованих росіян не будуть опубліковані.

Джерело: видання The Insider

Пряма мова військового комісара: "Списки ніякі публікуватися не будуть. Усю наявну інформацію у військових комісаріатах доводять персонально членам сімей військовослужбовців – або під час звернення, або, стосовно низки військовослужбовців, здійснюють сповіщення персонально співробітники військових комісаріатів.

Реклама:

Списки не можна публікувати. По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звісно, робота для іноземних розвідок, для виявлення і проведення провокаційних заходів проти родичів військовослужбовців".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ