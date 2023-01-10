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В России не будут обнародовать списки уничтоженных в Макеевке оккупантов

"Украинская правда"Вторник, 10 января 2023, 03:33
Место дислокации мобилизованных россиян после ракетного удара, фото из социальных сетей

Военный комиссар Самарской области РФ Алексей Вдовин заявил, что списки ликвидированных в Макеевке мобилизованных россиян не будут опубликованы.

Источник: издание The Insider

Прямая речь военного комиссара: "Списки никакие публиковаться не будут. Всю имеющуюся информацию в военных комиссариатах доводят персонально членам семей военнослужащих – либо при обращении, либо, в отношении ряда военнослужащих, осуществляют оповещение персонально сотрудники военных комиссариатов.

Списки нельзя публиковать. Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения провокационных мероприятий против родственников военнослужащих".

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Темы: Макеевкаоккупациявойна
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