Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жеваго вийшов під заставу в 1 мільйон євро, відмічається у поліції – джерело

Валентина РоманенкоВівторок, 10 січня 2023, 12:33
КОСТЯНТИН ЖЕВАГО. ФОТО FERREXPO

Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "Жеваго вніс заставу. Проживає в Куршевелі. Понеділок - середа - п’ятниця відмічається у відділку. Не може покидати материкову Францію".

Що передувало: Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в Україну на 19 січня.

Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість. 

Передісторія:

Читайте також: Батальйон "МОНАКО". УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі

ВІДЕО ДНЯ

В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: ЖевагоФранція
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України - Столтенберг

відео Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на "Золотому глобусі"

фото Пройшли переговори омбудсменів України та РФ

фото СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва: можуть запитувати документи

Рада позбавить мандатів 4 депутатів на найближчому засіданні – Арахамія

Туреччина таємно постачає Україні касетні боєприпаси – ЗМІ

Усі новини...
Жеваго
Жеваго досі перебуває під вартою - джерело
Засідання суду щодо екстрадиції Жеваго перенесли на 19 січня
Французький суд розглядає екстрадицію Жеваго
Останні новини
13:14
Притула розповів, скільки і яких дронів придбали "на помсту"
13:07
Золотий глобус 2023: стали відомі переможці ювілейної кінопремії
13:05
Окупанти б'ють по Авдіївці, в Бахмуті і Соледарі бої не припиняються – ОВА
13:05
відео"Під прицілом ССО": снайпери нищать росіян під Бахмутом вдень і вночі
13:02
Україна торік наростила товарний експорт до ЄС на 4,2% – Мінекономіки
12:49
В ОДКБ відреагували на відмову Вірменії проводити військові навчання організації
12:48
фотоЗакликав "рускій мір" у Київ: викрили прислужника монастиря УПЦ МП
12:44
відео Росіянину дали 5,5 років колонії: скаржився на погану підготовку мобілізованих і вдарив офіцера
12:37
Україна не стане членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ – віцепрезидент ЄК
12:25
Військові Білорусі кажуть, що наростили сили ППО разом з росіянами
Усі новини...