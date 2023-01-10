Жеваго вийшов під заставу в 1 мільйон євро, відмічається у поліції – джерело
Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах
Пряма мова: "Жеваго вніс заставу. Проживає в Куршевелі. Понеділок - середа - п’ятниця відмічається у відділку. Не може покидати материкову Францію".
Що передувало: Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в Україну на 19 січня.
Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.
Передісторія:
- 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.
- 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що бізнесмена оголосили в розшук по Україні.
- В липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.
- 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. Суд у Шамбері за поданням ДБР виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.
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В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?