Жеваго вийшов під заставу в 1 мільйон євро, відмічається у поліції – джерело

Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "Жеваго вніс заставу. Проживає в Куршевелі. Понеділок - середа - п’ятниця відмічається у відділку. Не може покидати материкову Францію".

Що передувало: Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в Україну на 19 січня.

Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.

Передісторія:

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