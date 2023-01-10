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Жеваго вийшов під заставу в 1 мільйон євро, відмічається у поліції – джерело

Валентина РоманенкоВівторок, 10 січня 2023, 11:33
Жеваго вийшов під заставу в 1 мільйон євро, відмічається у поліції – джерело
КОСТЯНТИН ЖЕВАГО. ФОТО FERREXPO

Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "Жеваго вніс заставу. Проживає в Куршевелі. Понеділок - середа - п’ятниця відмічається у відділку. Не може покидати материкову Францію".

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Що передувало: Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в Україну на 19 січня.

Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість. 

Передісторія:

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В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?

Теми: ЖевагоФранція
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