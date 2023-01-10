Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жеваго вышел под залог в 1 миллион евро, отмечается в полиции – источник

Валентина РоманенкоВторник, 10 января 2023, 11:33
Жеваго вышел под залог в 1 миллион евро, отмечается в полиции – источник
ОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ФОТО FERREXPO

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи, он не может покидать материковую Францию

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Жеваго внес залог. Проживает в Куршевеле. Понедельник – среда – пятница отмечается в участке. Не может покидать материковую Францию".

Реклама:

Что предшествовало: Французский суд в четверг 5 января перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго в Украину на 19 января.

Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Батальон "МОНАКО". УП нашла элитных беженцев на Лазурном побережье

В Куршевеле хорошо, но дома лучше. За что во Франции задержали олигарха Жеваго?

Темы: ЖевагоФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Жеваго
На Кипре задержан сообщник Жеваго – ГБР
У Жеваго прокомментировали заявления ГБР и СБУ относительно уголовных дел по Полтавскому ГОКу
Скандальное дело Полтавского ГОКа Жеваго получило продолжение: руководство подозревают в махинациях
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: