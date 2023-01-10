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Жеваго вышел под залог в 1 миллион евро, отмечается в полиции – источник

Валентина РоманенкоВторник, 10 января 2023, 12:33
ОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ФОТО FERREXPO

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи, он не может покидать материковую Францию

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Жеваго внес залог. Проживает в Куршевеле. Понедельник – среда – пятница отмечается в участке. Не может покидать материковую Францию".

Что предшествовало: Французский суд в четверг 5 января перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго в Украину на 19 января.

Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.

Предыстория:

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В Куршевеле хорошо, но дома лучше. За что во Франции задержали олигарха Жеваго?

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Темы: ЖевагоФранция
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