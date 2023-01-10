Вивозили камазами, 610 жертв: Росія приховує втрати в Макіївці, бо боїться бунту – перехоплення
У новому перехопленні розвідки російський окупант розповідає дружині, що влада РФ замовчує про події в Макіївці, щоб не піднявся бунт, і насправді там загинуло більше 600 загарбників.
Джерело: головне управління розвідки
Деталі: У розмові дружина росіянина розповідає чоловіку, що з Макіївки росіяни вивозили трупи "камазами" і там, насправді, 610 загиблих. Цю інформацію їй нібито повідомили рідні іншого окупанта, який безпосередньо брав участь у вивезенні тіл.
Пряма мова: "Він особисто перевозив тіла ось цих от з Макіївки і з другого...з госпіталю. Каже, що 610 загиблих у Макіївці. Каже, 12 "камазів" я вивіз".
У відповідь окупант погоджується і стверджує, що уже розповідав про це дружині, але та вірила заявам влади окупантів.
Також дружина розповіла окупанту, що привітання російського диктатора Володимира Путіна з Новим 2023 роком було найубогішим з усіх, які вона бачила.
Передісторія:
- У новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
- Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці.
- Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.