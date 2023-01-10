Вывозили камазами, 610 жертв: Россия скрывает потери в Макеевке, потому что боится бунта – перехват

В новом перехвате разведки российский оккупант рассказывает жене, что власти РФ умалчивают о событиях в Макеевке, чтобы не поднялся бунт, и на самом деле там погибло более 600 захватчиков.

Источник: главное управление разведки

Детали: В разговоре жена россиянина рассказывает мужу, что из Макеевки россияне вывозили трупы "камазами" и там, на самом деле, 610 погибших. Эту информацию ей якобы сообщили родные другого оккупанта, который непосредственно участвовал в вывозе тел.

Прямая речь: "Он лично перевозил тела вот этих вот из Макеевки и из второго... из госпиталя. Говорит, что 610 погибших в Макеевке. Говорит, 12 "камазов" я вывез".

Детали: В ответ оккупант соглашается и утверждает, что уже рассказывал об этом жене, но та верила заявлениям властей оккупантов.

Также жена рассказала оккупанту, что поздравление российского диктатора Владимира Путина с Новым 2023 годом было самым убогим из всех, которые она видела.

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