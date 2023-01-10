Вывозили камазами, 610 жертв: Россия скрывает потери в Макеевке, потому что боится бунта – перехват
В новом перехвате разведки российский оккупант рассказывает жене, что власти РФ умалчивают о событиях в Макеевке, чтобы не поднялся бунт, и на самом деле там погибло более 600 захватчиков.
Источник: главное управление разведки
Детали: В разговоре жена россиянина рассказывает мужу, что из Макеевки россияне вывозили трупы "камазами" и там, на самом деле, 610 погибших. Эту информацию ей якобы сообщили родные другого оккупанта, который непосредственно участвовал в вывозе тел.
Прямая речь: "Он лично перевозил тела вот этих вот из Макеевки и из второго... из госпиталя. Говорит, что 610 погибших в Макеевке. Говорит, 12 "камазов" я вывез".
Детали: В ответ оккупант соглашается и утверждает, что уже рассказывал об этом жене, но та верила заявлениям властей оккупантов.
Также жена рассказала оккупанту, что поздравление российского диктатора Владимира Путина с Новым 2023 годом было самым убогим из всех, которые она видела.
Предыстория:
- В новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести. Российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
- Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке.
- Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89.