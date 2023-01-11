Захоплення росіянами Соледара не означатиме оточення Бахмута – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що захоплення росіянами Соледара не означатиме, що місто Бахмут опиниться в оточенні.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті наголосили, що російські війська не захопили весь Соледар, незважаючи на кілька неправдивих заяв про те, що місто впало і що Бахмут знаходиться під загрозою неминучого оточення.

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"Кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК "Вагнер" просунулися на захід від Соледара. Але Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що "вагнерівці" все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору", – йдеться у щоденному звіті інституту.

Станом на 10 січня, відзначили аналітики ISW, є лише візуальне підтвердження присутності сил "Вагнера" в центрі Соледара. "Однак реальність контролю над територією в Соледарі від кварталу до кварталу незрозуміла через динамічний характер міських боїв", – наголосили аналітики.

"Навіть якщо прийняти за чисту монету російські заяви, захоплення Соледара не означатиме негайне оточення Бахмута. Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським військам встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями комунікацій до Бахмута", – підсумували у ISW.

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Основні висновки ISW за 10 січня:

Російські ЗМІ повідомили, що генерал-полковник Олександр Лапін, колишній командувач Центральним військовим округом і російськими військами в Харківській і північній частині Донецької областей під час значних втрат Росії у вересні 2022 року, призначений начальником штабу Сухопутних військ РФ.

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Російські війська проводили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та досягли успіхів навколо Соледара, але не захопили населений пункт, незважаючи на неправдиві заяви.

Кремль продовжує заперечувати, що російська влада готується до чергової хвилі часткової мобілізації.

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Що цьому передувало: