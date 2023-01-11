Захват россиянами Соледара не будет означать окружение Бахмута – ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что захват россиянами Соледара не будет означать, что город Бахмут окажется в окружении.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте отметили, что российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город пал и что Бахмут находится под угрозой неизбежного окружения.

"Несколько российских источников утверждали, что 10 января силы ЧВК "Вагнер" продвинулись на запад от Соледара. Но Евгений Пригожин опроверг эти заявления, отметив, что "вагнеровцы" все еще ведут борьбу против скоординированного украинского сопротивления", – говорится в ежедневном отчете института.

По состоянию на 10 января, отметили аналитики ISW, есть только визуальное подтверждение присутствия сил "Вагнера" в центре Соледара. "Однако реальность контроля над территорией в Соледаре от квартала к кварталу непонятна из-за динамичного характера городских боев", – отметили аналитики.

"Даже если принять за чистую монету российские заявления, захват Соледара не будет означать немедленное окружение Бахмута. Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским войскам установить контроль над критически важными украинскими наземными линиями коммуникаций к Бахмуту", – подытожили в ISW.

Основные выводы ISW за 10 января:

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