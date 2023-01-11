Маляр про ситуацію в Соледарі: місто стоїть, окупанти замінили підрозділи

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що важкі бої у місті Соледар Донецької області тривають, окупантам не вдається захопити цей населений пункт.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців".

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Деталі: За її словами, загарбники намагаються прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху.

Передісторія:

CNN писало, що в Соледарі ситуація критична і динамічна: будівлі щодня переходять з рук у руки, а кількість загиблих настільки велика, що "ніхто не рахує".

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська не захопили весь Соледар, але навіть у випадку його захоплення Бахмут не опиниться в оточенні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бої за Соледар і Бахмут показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії.

11 січня речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що заяви російських військових про захоплення Соледара в Донецькій області не відповідають дійсності.