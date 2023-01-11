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CNN: Немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара

Євген КізіловСереда, 11 січня 2023, 18:31
CNN: Немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара
фото izolyatsia.org

Журналісти телеканалу CNN зараз перебувають біля Соледара Донецької області, де точаться найзапекліші бої. Вони повідомляють, що українські війська почуваються впевнено і залишати місто не збираються.

Джерело: сайт CNN

Деталі: Знімальна група чує безперервний важкий артилерійський вогонь на околицях міста.

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За даними журналістів, за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігають спокій, виконуючи свої рутинні обов'язки з технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення. Немає жодних ознак неминучого відступу або відведення військ.

Пряма мова журналіста Бена Уедмена: "Ми знаходимося приблизно в семи кілометрах від місця, де точиться битва. Ви можете почути артилерію – більшість звуків лунає з боку міста".

Більше деталей: Члени команди CNN також помітили, наскільки важлива допомога Заходу у цій війні – українські військові у Соледарі використовують багато бойових та медичних машин з Польщі, Франції, США, Великої Британії та інших країн.

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Що передувало: Вночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що начебто вся територія міста взята під контроль бойовиків.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали цю інформацію ворожою інформаційно-психологічною операцією.

Читайте також Оборона Соледара, потенційне оточення та ризики для Бахмута. Інтерв'ю з бійцем 46 бригади Олександром Погребиським

Теми: Соледарвійна
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