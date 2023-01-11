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CNN: Нет никаких признаков отступления ВСУ из Соледара

Евгений КизиловСреда, 11 января 2023, 19:31
фото izolyatsia.org

Журналисты телеканала CNN сейчас находятся возле Соледара Донецкой области, где идут самые ожесточенные бои. Они сообщают, что украинские войска чувствуют себя уверенно и покидать город не собираются.

Источник: сайт CNN

Детали: Съемочная группа слышит непрерывный тяжелый артиллерийский огонь в окрестностях города.

По данным журналистов, в нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняют спокойствие, выполняя свои рутинные обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению. Нет никаких признаков неизбежного отступления или отвода войск.

Прямая речь журналиста Бена Уэдмена: "Мы находимся примерно в семи километрах от места, где идет битва. Вы можете услышать артиллерию - большинство звуков раздается со стороны города".

Больше деталей: Члены команды CNN также заметили, насколько важна помощь Запада в этой войне - украинские военные в Соледаре используют много боевых и медицинских машин из Польши, Франции, США, Великобритании и других стран.

Что предшествовало: Ночью пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что вроде бы вся территория города взята под контроль боевиков.

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В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали эту информацию вражеской информационно-психологической операцией.

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Темы: Соледарвойна
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