Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

CNN: Нет никаких признаков отступления ВСУ из Соледара

Евгений КизиловСреда, 11 января 2023, 18:31
CNN: Нет никаких признаков отступления ВСУ из Соледара
фото izolyatsia.org

Журналисты телеканала CNN сейчас находятся возле Соледара Донецкой области, где идут самые ожесточенные бои. Они сообщают, что украинские войска чувствуют себя уверенно и покидать город не собираются.

Источник: сайт CNN

Детали: Съемочная группа слышит непрерывный тяжелый артиллерийский огонь в окрестностях города.

Реклама:

По данным журналистов, в нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняют спокойствие, выполняя свои рутинные обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению. Нет никаких признаков неизбежного отступления или отвода войск.

Прямая речь журналиста Бена Уэдмена: "Мы находимся примерно в семи километрах от места, где идет битва. Вы можете услышать артиллерию - большинство звуков раздается со стороны города".

Больше деталей: Члены команды CNN также заметили, насколько важна помощь Запада в этой войне - украинские военные в Соледаре используют много боевых и медицинских машин из Польши, Франции, США, Великобритании и других стран.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ночью пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что вроде бы вся территория города взята под контроль боевиков.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали эту информацию вражеской информационно-психологической операцией.

Читайте также Оборона Соледара, потенциальная обстановка и риски для Бахмута. Интервью с бойцом 46 бригады Александром Погребиским

Темы: Соледарвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Соледар
Зеленский навестил военных в Донецкой области: говорили о потребностях и проблемах
Оккупанты наступали возле Кременной и Белогоровки, горячо вблизи Соледара и Угледара – ОВА
Защитники Соледара покинули город - ВСУ
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: