З’явились супутникові знімки Соледара та Бахмута

Американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки міст Соледар та Бахмут Донецької області, які намагаються захопити окупанти.

Джерело: Maxar Technologies в Twitter

Деталі: Супутникові знімки демонструють, що в Соледарі вщент знищені житлові будинки та школи. В Бахмуті вздовж доріг та на полях – тисячі вирв під снарядів.

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