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З’явились супутникові знімки Соледара та Бахмута

Тетяна ЛозовенкоСереда, 11 січня 2023, 23:50
Соледар 10 січня, супутниковий знімок Maxar

Американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки міст Соледар та Бахмут Донецької області, які намагаються захопити окупанти.

Джерело: Maxar Technologies в Twitter

Деталі: Супутникові знімки демонструють, що в Соледарі вщент знищені житлові будинки та школи. В Бахмуті вздовж доріг та на полях – тисячі вирв під снарядів.

Соледар, Донеччина, фото за 10 січня
Соледар, Донеччина, фото за 10 січня 2023
Соледар, фото за 1 серпня 2022
Соледар, фото за 1 серпня 2022
Соледар, фото за 10 січня
Соледар, фото за 10 січня
Соледар, фото за 1 серпня
Соледар, фото за 1 серпня
Вирви від снарядів у Базмуті, фото за 7 січня
Вирви від снарядів у Бахмуті, фото за 7 січня

Що цьому передувало: 

  • Ввечері 9 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Соледарі, який намагаються захопити російські окупанти, навіть "не залишилося цілих стін".
  • Пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що начебто вся територія міста взята під контроль бойовиків.
  • Водночас ввечері 11 січня Генштаб України повідомив, що в Соледарі бої тривають, а на Бахмутському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль шляхи постачання українських військових.
  • Зеленський у вечірньому відеозверненні також наголосив, що у місті тривають бої.

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Теми: СоледарБахмутвійна
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