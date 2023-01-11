З’явились супутникові знімки Соледара та Бахмута

Американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки міст Соледар та Бахмут Донецької області, які намагаються захопити окупанти.

Джерело: Maxar Technologies в Twitter

Деталі: Супутникові знімки демонструють, що в Соледарі вщент знищені житлові будинки та школи. В Бахмуті вздовж доріг та на полях – тисячі вирв під снарядів.

Соледар, Донеччина, фото за 10 січня 2023

Соледар, фото за 1 серпня 2022

Соледар, фото за 10 січня

Соледар, фото за 1 серпня

Вирви від снарядів у Бахмуті, фото за 7 січня

Що цьому передувало:

Ввечері 9 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Соледарі, який намагаються захопити російські окупанти, навіть "не залишилося цілих стін".

Пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що начебто вся територія міста взята під контроль бойовиків.

Водночас ввечері 11 січня Генштаб України повідомив, що в Соледарі бої тривають, а на Бахмутському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль шляхи постачання українських військових.

Зеленський у вечірньому відеозверненні також наголосив, що у місті тривають бої.