З’явились супутникові знімки Соледара та Бахмута
Середа, 11 січня 2023, 23:50
Американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки міст Соледар та Бахмут Донецької області, які намагаються захопити окупанти.
Джерело: Maxar Technologies в Twitter
Деталі: Супутникові знімки демонструють, що в Соледарі вщент знищені житлові будинки та школи. В Бахмуті вздовж доріг та на полях – тисячі вирв під снарядів.
Що цьому передувало:
- Ввечері 9 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Соледарі, який намагаються захопити російські окупанти, навіть "не залишилося цілих стін".
- Пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що начебто вся територія міста взята під контроль бойовиків.
- Водночас ввечері 11 січня Генштаб України повідомив, що в Соледарі бої тривають, а на Бахмутському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль шляхи постачання українських військових.
- Зеленський у вечірньому відеозверненні також наголосив, що у місті тривають бої.
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