Появились спутниковые снимки Соледара и Бахмута

Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут Донецкой области, которые пытаются захватить оккупанты.

Источник: Maxar Technologies в Twitter

Детали: Спутниковые снимки показывают, что в Соледаре полностью уничтожены жилые дома и школы.

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В Бахмуте вдоль дорог и на полях - тысячи воронок под снарядами.

Соледар, фото за 10 января

Соледар, фото за 1 августа

Соледар, фото за 10 января

Соледар, фото за 1 августа

Воронки от взрывов в Бахмуте, фото за 7 января

Что этому предшествовало:

Вечером 9 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в Соледаре, который пытаются захватить российские оккупанты, даже "не осталось целых стен".

Пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль боевиков.

В то же время вечером 11 января Генштаб Украины сообщил, что на Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под контроль пути снабжения украинских военных - в Соледаре бои продолжаются.

Президент Зеленский в вечернем видеообращении также отметил, что в городе продолжаются бои.