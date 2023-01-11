Появились спутниковые снимки Соледара и Бахмута

Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут Донецкой области, которые пытаются захватить оккупанты.

Источник: Maxar Technologies в Twitter

Детали: Спутниковые снимки показывают, что в Соледаре полностью уничтожены жилые дома и школы.

В Бахмуте вдоль дорог и на полях - тысячи воронок под снарядами.

Соледар, фото за 10 января

Соледар, фото за 1 августа

Соледар, фото за 10 января

Соледар, фото за 1 августа

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