Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появились спутниковые снимки Соледара и Бахмута

Татьяна ЛозовенкоСреда, 11 января 2023, 23:50
Соледар 10 января, спутниковый снимок Maxar

Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут Донецкой области, которые пытаются захватить оккупанты.

Источник: Maxar Technologies в Twitter

Детали: Спутниковые снимки показывают, что в Соледаре полностью уничтожены жилые дома и школы. 

В Бахмуте вдоль дорог и на полях - тысячи воронок под снарядами.

Соледар, фото за 10 января
Соледар, фото за 10 января
Соледар, фото за 1 августа
Соледар, фото за 1 августа
Соледар, фото за 10 января
Соледар, фото за 10 января
Соледар, фото за 1 августа
Соледар, фото за 1 августа
Воронки от взрывов в Бахмуте, фото за 7 января
Воронки от взрывов в Бахмуте, фото за 7 января

Что этому предшествовало: 

  • Вечером 9 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в Соледаре, который пытаются захватить российские оккупанты, даже "не осталось целых стен".
  • Пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль боевиков.
  • В то же время вечером 11 января Генштаб Украины сообщил, что на Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под контроль пути снабжения украинских военных - в Соледаре бои продолжаются
  • Президент Зеленский в вечернем видеообращении также отметил, что в городе продолжаются бои.

Темы: СоледарБахмутвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский отметил бойцов двух бригад за удержание Соледара

Лубинец после переговоров с омбудсменом РФ: Те, кого считали погибшими, оказались живы

видеоДесантники показали, как уничтожают российские танки вблизи Марьинки

Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским

Зеленский собирал Ставку: говорили о Бахмуте и Соледаре

фотоГБР провело обыски у херсонского предателя, который при побеге забыл "подарок от Путина"

Все новости...
Соледар
Более сотни российских захватчиков убиты под Соледаром – ССО
CNN: Нет никаких признаков отступления ВСУ из Соледара
Последние новости
00:50
Сумщина: оккупанты за сутки нанесли 21 удар
00:32
Италия планирует организовать конференцию по восстановлению Украины
23:57
В Испанию прибыли 225 украинцев для военной подготовки, их встретила министр обороны
23:48
Пентагон не подтвердил, что Соледар был захвачен Россией
23:38
Во Франции после проверок на Лазурном берегу усилили контроль за санкциями против РФ
23:14
Смена командования войной в Украине свидетельствует о проблемах РФ – Пентагон
23:04
Пентагон поддерживает решение союзников США предоставить Украине западные танки
22:45
Зеленский отметил бойцов двух бригад за удержание Соледара
22:40
Украина анонсировала голосование в ООН за спецтрибунал по агрессии России
22:27
Турция вызвала посла Швеции из-за акции курдов с "повешенным Эрдоганом"
Все новости...