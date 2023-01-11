Появились спутниковые снимки Соледара и Бахмута
Среда, 11 января 2023, 23:50
Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут Донецкой области, которые пытаются захватить оккупанты.
Источник: Maxar Technologies в Twitter
Детали: Спутниковые снимки показывают, что в Соледаре полностью уничтожены жилые дома и школы.
В Бахмуте вдоль дорог и на полях - тысячи воронок под снарядами.
Что этому предшествовало:
- Вечером 9 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в Соледаре, который пытаются захватить российские оккупанты, даже "не осталось целых стен".
- Пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль боевиков.
- В то же время вечером 11 января Генштаб Украины сообщил, что на Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под контроль пути снабжения украинских военных - в Соледаре бои продолжаются.
- Президент Зеленский в вечернем видеообращении также отметил, что в городе продолжаются бои.