Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Появились спутниковые снимки Соледара и Бахмута

Татьяна ЛозовенкоСреда, 11 января 2023, 22:50
Появились спутниковые снимки Соледара и Бахмута
Соледар 10 января, спутниковый снимок Maxar

Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут Донецкой области, которые пытаются захватить оккупанты.

Источник: Maxar Technologies в Twitter

Детали: Спутниковые снимки показывают, что в Соледаре полностью уничтожены жилые дома и школы. 

Реклама:

В Бахмуте вдоль дорог и на полях - тысячи воронок под снарядами.

Соледар, фото за 10 января
Соледар, фото за 10 января
Соледар, фото за 1 августа
Соледар, фото за 1 августа
Соледар, фото за 10 января
Соледар, фото за 10 января
Соледар, фото за 1 августа
Соледар, фото за 1 августа
Воронки от взрывов в Бахмуте, фото за 7 января
Воронки от взрывов в Бахмуте, фото за 7 января

Что этому предшествовало: 

  • Вечером 9 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в Соледаре, который пытаются захватить российские оккупанты, даже "не осталось целых стен".
  • Пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль боевиков.
  • В то же время вечером 11 января Генштаб Украины сообщил, что на Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под контроль пути снабжения украинских военных - в Соледаре бои продолжаются
  • Президент Зеленский в вечернем видеообращении также отметил, что в городе продолжаются бои.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СоледарБахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Соледар
Зеленский навестил военных в Донецкой области: говорили о потребностях и проблемах
Оккупанты наступали возле Кременной и Белогоровки, горячо вблизи Соледара и Угледара – ОВА
Защитники Соледара покинули город - ВСУ
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: