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У Соледарі прикордонники стерли на порох групу "вагнерівців"

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 січня 2023, 13:25
фото ДПСУ

Прикордонники вогнем із мінометів знищили групу бійців ПВК "Вагнер" у Соледарі Донецької області.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Українські охоронці кордонів пліч-о-пліч з підрозділами Сил оборони стримують ворожі атаки на Бахмутському напрямку.

Зокрема у Соледарі прикордонний мінометний підрозділ здійснив вогневе ураження окупантів".

Деталі: У ДПСУ зазначають, що найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови. Ворожа піхота накопичувалась на одному з подвірʼїв.

Прикордонники відкрили по вагнерівцях вогонь із мінометів калібру 82-мм. Повідомляється, що в результаті обстрілу було завдано втрат живій силі загарбників, підрозділ противника відступив.

Нагадаємо: У Соледарі тривають важкі бої із російськими загарбниками. Прикордонники оприлюднили відео знищення групи піхоти російських загарбників, на яких зійшов "благодатний перехресний вогонь".

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Знати більше: Оборона Соледара, потенційне оточення та ризики для Бахмута. Інтерв'ю з бійцем 46 бригади Олександром Погребиським

Теми: СоледарПрикордонна служба
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