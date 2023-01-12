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В Соледаре пограничники стерли в порошок группу "вагнеровцев"

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 января 2023, 12:25
В Соледаре пограничники стерли в порошок группу вагнеровцев
фото ГПСУ

Пограничники огнем из минометов уничтожили группу бойцов ЧВК "Вагнер" в Соледаре Донецкой области.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Украинские пограничники бок о бок с подразделениями Сил обороны сдерживают вражеские атаки на Бахмутском направлении.

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В частности в Соледаре пограничное минометное подразделение осуществило огневое поражение оккупантов".

Детали: В ГПСУ отмечают, что наемники российской ЧВК малыми группами продвигались к городской застройке. Вражеская пехота накапливалась на одном из дворов.

Пограничники открыли по вагнеровцам огонь из минометов калибра 82-мм. Сообщается, что в результате обстрела были нанесены потери живой силе захватчиков, подразделение противника отступило.

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Напомним: В Соледаре продолжаются тяжелые бои с российскими захватчиками. Пограничники обнародовали видео уничтожения группы пехоты оккупантов, на которых сошел "благодатный перекрестный огонь".

Знать больше: Оборона Соледара, потенциальное окружение и риски для Бахмута. Интервью с бойцом 46 бригады Александром Погребиским

Темы: СоледарПограничная служба
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