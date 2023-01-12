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Зеленський збирав Ставку: говорили про Бахмут і Соледар

Альона Мазуренко Четвер, 12 січня 2023, 17:07
ФОТО: ОП

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили ситуацію в Бахмуті і Соледарі.

Джерело: Зеленський у Facebook, Офіс президента

Дослівно: "Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі.

Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок ішлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів".

Деталі: В офісі президента зазначили, що на Ставці розглянули питання зміцнення сил оборони за допомогою техніки та озброєння, які надходять від партнерів. 

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів Сергій Марченко, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • Ввечері 9 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Соледарі, який намагаються захопити російські окупанти, навіть "не залишилося цілих стін".
  • Пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що начебто вся територія міста взята під контроль бойовиків.
  • Водночас ввечері 11 січня Генштаб України повідомив, що в Соледарі бої тривають, а на Бахмутському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль шляхи постачання українських військових.
  • Зеленський у вечірньому відеозверненні також наголосив, що у місті тривають бої.

Теми: БахмутСоледарЗеленськийвійна
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