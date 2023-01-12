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Зеленский собирал Ставку: говорили о Бахмуте и Соледаре

Алена МазуренкоЧетверг, 12 января 2023, 17:07
ФОТО: ОП

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили ситуацию в Бахмуте и Соледаре.

Источник: Зеленский в Facebook, Офис президента

Дословно: "Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Особое внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре.

Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров".

Детали: В офисе президента отметили, что на Ставке рассмотрели вопрос укрепления сил обороны с помощью техники и вооружения, которые поступают от партнеров. 

В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Сергей Марченко, другие члены правительства, в. и. о. главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: 

  • Вечером 9 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в Соледаре, который пытаются захватить российские оккупанты, даже "не осталось целых стен".
  • Пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль боевиков.
  • В то же время вечером 11 января Генштаб Украины сообщил, что на Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под контроль пути снабжения украинских военных - в Соледаре бои продолжаются
  • Президент Зеленский в вечернем видеообращении также отметил, что в городе продолжаются бои.

Темы: БахмутСоледарЗеленскийвойна
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