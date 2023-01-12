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Зеленський відзначив бійців двох бригад за утримання Соледара

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 січня 2023, 22:45
Фото ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив дві бригади, які утримують позиції у Соледарі Донецької області та завдають відчутних втрат росіянам.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "А особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом із бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Соледарі утримують займані позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Я дякую вам, хлопці".

Деталі: Зеленський наголосив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 12 січня детально розібрали, які рішення потрібні та які кроки мають бути зроблені командувачами на Донецькому напрямку вже найближчими днями.

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Теми: СоледарЗеленськийпрезидентвійна
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