Зеленский отметил бойцов двух бригад за удержание Соледара

Президент Владимир Зеленский отметил две бригады, которые удерживают позиции в Соледаре и наносят ощутимые потери россиянам.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "А особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери. Я благодарю вас, ребята".

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Детали: Зеленский отметил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего 12 января подробно разобрали, какие решения нужны и какие шаги должны быть сделаны командующими уже в ближайшие дни.

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