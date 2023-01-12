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Зеленский отметил бойцов двух бригад за удержание Соледара

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 января 2023, 21:45
Зеленский отметил бойцов двух бригад за удержание Соледара
Фото ОП

Президент Владимир Зеленский отметил две бригады, которые удерживают позиции в Соледаре и наносят ощутимые потери россиянам.

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "А особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери. Я благодарю вас, ребята".

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Детали: Зеленский отметил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего 12 января подробно разобрали, какие решения нужны и какие шаги должны быть сделаны командующими уже в ближайшие дни.

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Темы: СоледарЗеленскийпрезидентвойна
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