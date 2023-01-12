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Зміна командування війною в Україні свідчить про проблеми РФ – Пентагон

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 23:14

У міністерстві оборони США вважають, що зміна Росією командування "об’єднаним угрупованням військ", які воюють в Україні, свідчать про "системні виклики", перед якими постала Москва.

Про це на брифінгу в четвер заявив речник Пенгагону Патрик Райдер, якого цитує "Європейська правда".

"Не буду спекулювати щодо того, як це може вплинути на ситуацію на полі бою в Україну. Хіба що зауважу, що це відображає деякі із системних викликів, перед якими Росія постала з початку цього вторгнення", – сказав Райдер.

"Йдеться про проблеми матеріально-тилового забезпечення, проблеми з управлінням, проблеми з підтриманням бойового стану, бойового духу та нездатності досягти стратегічних цілей, які вони для себе визначили", – уточнив він.

Представник Пентагону додав, що у США продовжать стежити за подіями, пов’язаними зі зміною російського командування війною в Україні.

"Якщо чесно, то, на мою думку, світ волів би, щоб Росія зосередилася на виведенні військ з України та збереженні невинних життів, а не витрачала час на неодноразові зміни командування, і російські солдати та їхні сім'ї, ймовірно, теж хотіли б це бачити", - сказав Райдер.

Нагадаємо, раніше в середу російське Міноборони заявило, що Сергія Суровікіна зняли з посади командувача "об'єднаного угруповання військ" в Україні, на цей пост призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін став його заступником.

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У Міноборони назвали цю ротацію "підвищенням рівня керівництва спецоперацією". Там заявили, що нові призначення пов'язані з "розширенням масштабу розв'язуваних задач" і "необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ".

Теми: РосіявійнаСуровікінСША
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