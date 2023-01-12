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Смена командования войной в Украине свидетельствует о проблемах РФ – Пентагон

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 22:14

В министерстве обороны США считают, что изменение Россией командования "объединенной группировкой войск", которые воюют в Украине, свидетельствуют о "системных вызовах", перед которыми оказалась Москва.

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Пенгагона Патрик Райдер, которого цитирует "Европейская правда".

"Не буду спекулировать относительно того, как это может повлиять на ситуацию на поле боя в Украине. Разве что замечу, что это отражает некоторые из системных вызовов, перед которыми Россия оказалась с начала этого вторжения", - сказал Райдер.

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"Речь идет о проблемах материально-тилового обеспечения, проблемах с управлением, проблемах с поддержанием боевого состояния, боевого духа и неспособности достичь стратегических целей, которые они для себя определили", - уточнил он.

Представитель Пентагона добавил, что в США продолжат следить за событиями, связанными со сменой российского командования войной в Украине.

"Если честно, то, по моему мнению, мир предпочел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и сохранении невинных жизней, а не тратила время на неоднократные смены командования, и российские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы это видеть", - сказал Райдер.

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Напомним, ранее в среду российское Минобороны заявило, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего "объединенной группировки войск" в Украине, на этот пост назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин стал его заместителем.

В Минобороны назвали эту ротацию "повышением уровня руководства спецоперацией". Там заявили, что новые назначения связаны с "расширением масштаба решаемых задач" и "необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".

Темы: РосcиявойнаСуровикинСША
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