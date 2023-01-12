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Пентагон не підтвердив, що Соледар був захоплений Росією

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 січня 2023, 23:48
СОЛЕДАР 10 СІЧНЯ, СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК MAXAR

Міністерство оборони США не підтвердило, що Соледар Донецької області був захоплений російськими окупантами.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву речника Міністерства оборони США генерала Патріка Райдера під час брифінгу 

Пряма мова: "Ми дійсно спостерігаємо інтенсивні та важкі бої навколо Соледара, а також Бахмута, який розташований порівняно неподалік. Ми не можемо підтвердити жодних повідомлень, що Соледар був взятий російськими силами". 

Деталі: Він зазначив, що інформація про захоплення міста поширювалася у ЗМІ, а у повідомленнях вказувалося, що Соледар був нібито взятий під контроль групою ПВК "Вагнер". 

"Але ми дійсно знаємо, що українці продовжують операції в околицях Соледара і надалі дають відсіч", – додав представник Пентагону

Передісторія: 

  • Пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що начебто вся територія міста взята під контроль бойовиків.
  • Водночас ввечері 11 січня Генштаб України повідомив, що в Соледарі бої тривають, а на Бахмутському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль шляхи постачання українських військових.
  • Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 січня наголосив, що українські захисники утримують місто.

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Теми: СШАМіноборониСоледарвійна
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