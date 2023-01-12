Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон не підтвердив, що Соледар був захоплений Росією

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 січня 2023, 22:48
Пентагон не підтвердив, що Соледар був захоплений Росією
СОЛЕДАР 10 СІЧНЯ, СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК MAXAR

Міністерство оборони США не підтвердило, що Соледар Донецької області був захоплений російськими окупантами.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву речника Міністерства оборони США генерала Патріка Райдера під час брифінгу 

Пряма мова: "Ми дійсно спостерігаємо інтенсивні та важкі бої навколо Соледара, а також Бахмута, який розташований порівняно неподалік. Ми не можемо підтвердити жодних повідомлень, що Соледар був взятий російськими силами". 

Реклама:

Деталі: Він зазначив, що інформація про захоплення міста поширювалася у ЗМІ, а у повідомленнях вказувалося, що Соледар був нібито взятий під контроль групою ПВК "Вагнер". 

"Але ми дійсно знаємо, що українці продовжують операції в околицях Соледара і надалі дають відсіч", – додав представник Пентагону

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що начебто вся територія міста взята під контроль бойовиків.
  • Водночас ввечері 11 січня Генштаб України повідомив, що в Соледарі бої тривають, а на Бахмутському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль шляхи постачання українських військових.
  • Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 січня наголосив, що українські захисники утримують місто.

Теми: СШАМіноборониСоледарвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: