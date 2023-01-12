Пентагон не підтвердив, що Соледар був захоплений Росією

Міністерство оборони США не підтвердило, що Соледар Донецької області був захоплений російськими окупантами.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву речника Міністерства оборони США генерала Патріка Райдера під час брифінгу

Пряма мова: "Ми дійсно спостерігаємо інтенсивні та важкі бої навколо Соледара, а також Бахмута, який розташований порівняно неподалік. Ми не можемо підтвердити жодних повідомлень, що Соледар був взятий російськими силами".

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Деталі: Він зазначив, що інформація про захоплення міста поширювалася у ЗМІ, а у повідомленнях вказувалося, що Соледар був нібито взятий під контроль групою ПВК "Вагнер".

"Але ми дійсно знаємо, що українці продовжують операції в околицях Соледара і надалі дають відсіч", – додав представник Пентагону

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