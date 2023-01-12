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Пентагон не подтвердил, что Соледар был захвачен Россией

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 января 2023, 22:48
Пентагон не подтвердил, что Соледар был захвачен Россией
СОЛЕДАР 10 ЯНВАРЯ, СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК MAXAR

Министерство обороны США не подтвердило, что Соледар Донецкой области был захвачен российскими оккупантами.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление представителя Министерства обороны США генерала Патрика Райдера во время брифинга в четверг

Прямая речь: "Мы действительно наблюдаем интенсивные и тяжелые бои вокруг Соледара, а также Бахмута, который расположен сравнительно недалеко. Мы не можем подтвердить никаких сообщений, что Соледар был взят российскими силами". 

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Детали: Он отметил, что информация о захвате города распространялась в СМИ, а в сообщениях указывалось, что Соледар был якобы взят под контроль группой ЧВК "Вагнер". 

"Но мы действительно знаем, что украинцы продолжают операции в окрестностях Соледара и в дальнейшем дают отпор", – добавил представитель Пентагона

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль боевиков.
  • В то же время вечером 11 января Генштаб Украины сообщил, что в Соледаре бои продолжаются, а на Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под контроль пути снабжения украинских военных.
  • Зеленский в вечернем видеообращении 12 января подчеркнул, что украинские защитники удерживают город.

Темы: СШАМинобороныСоледарвойна
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