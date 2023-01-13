Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські військові у Соледарі спростували заяву Кремля про захоплене місто

Євген КізіловП'ятниця, 13 січня 2023, 16:46
військовий з позивним Мадяр, скриншот

Міноборони України опублікувало відео з Соледара, на якому боєць з позивним Мадяр просить не вірити заявам з Москви і показав докази, що українські військові в центрі міста ведуть запеклі бої.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Telegram

Деталі: На записі Мадяр просить припинити слухати російську пропаганду, що ЗСУ вийшли з Соледара. За його словами, українські військові тримають місто, і це відбувається прямо зараз, станом на 14:13 п'ятниці.

Військовий показав, що його підрозділ перебуває у центрі Соледара, і навіть повідомив гарні новини: росіяни намагались обійти місто, але ЗСУ їх відтиснули, і ті відступили.

Пряма мова: "ЗСУ стоїть в ешелонованій плотній стінці захисту достатніми силами. Так, штурмують постійно штурмові загони "Вагнера"…, але нам на їхні плани наср…ти, ми робимо свою роботу і робимо її якісно і будем робити її до кінця… Майте терпіння!"

Мадяр у першому відео обмовився і назвав дату "13 грудня". Після цього Генштаб додав ще одне відео, де військовий виправляється і каже, що то він тролив росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У п'ятницю 13 січня Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області, в українському оборонному відомстві це не підтверджують, визнаючи, шо в населеному пункті тривають важкі бої.

Теми: СоледарЗбройні силивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

мапа, оновлено від 14:47В Україні понад 2 години тривала повітряна тривога

Прем’єр Британії підтвердив Зеленському передачу танків Challenger 2

доповненоЗеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю вторгнення - МЗС

оновленоРосія вперше у цьому році вивела носії "Калібрів" у Чорне море

Повітряні сили розповіли, звідки вдарила Росія по Києву 14 січня

У Києві пролунали вибухи до оголошення повітряної тривоги

Усі новини...
Соледар
Зеленський розповів, які підрозділи боронять Бахмут та Соледар
Важкі бої за Соледар, перестановки в Генштабі РФ, танки Leopard від Польщі – головне про війну за тиждень
Бої за Соледар тривають – Генштаб
Останні новини
17:21
фотоНа територію Молдови після обстрілу РФ втретє впали уламки ракети
17:21
оновленоУ Києві та області працювала ППО
17:02
Епіфаній знову проведе богослужіння в Успенському соборі Лаври
16:52
Кулеба: G7 та ЄС мають "вбити" ракетно-безпілотну індустрію Росії
16:48
США допоможуть Україні у відновленні та розвитку енергетичного сектору
16:47
У Чехії визначились учасники другого туру президентських виборів
16:37
Більшість районів Харкова знеструмлена, рух метро тимчасово зупинено
16:19
На Львівщині й Харківщині є влучання в об’єкти критичної інфраструктури
16:07
До Білорусі з РФ прибуло ще два ешелони з військовими й технікою
16:01
фото, доповненоРосіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, знищили під'їзд, під завалами люди
Усі новини...