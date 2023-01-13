Українські військові у Соледарі спростували заяву Кремля про захоплене місто

Міноборони України опублікувало відео з Соледара, на якому боєць з позивним Мадяр просить не вірити заявам з Москви і показав докази, що українські військові в центрі міста ведуть запеклі бої.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Telegram

Деталі: На записі Мадяр просить припинити слухати російську пропаганду, що ЗСУ вийшли з Соледара. За його словами, українські військові тримають місто, і це відбувається прямо зараз, станом на 14:13 п'ятниці.

Військовий показав, що його підрозділ перебуває у центрі Соледара, і навіть повідомив гарні новини: росіяни намагались обійти місто, але ЗСУ їх відтиснули, і ті відступили.

Пряма мова: "ЗСУ стоїть в ешелонованій плотній стінці захисту достатніми силами. Так, штурмують постійно штурмові загони "Вагнера"…, але нам на їхні плани наср…ти, ми робимо свою роботу і робимо її якісно і будем робити її до кінця… Майте терпіння!"

Мадяр у першому відео обмовився і назвав дату "13 грудня". Після цього Генштаб додав ще одне відео, де військовий виправляється і каже, що то він тролив росіян.

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Що передувало: У п'ятницю 13 січня Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області, в українському оборонному відомстві це не підтверджують, визнаючи, шо в населеному пункті тривають важкі бої.