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Українські військові у Соледарі спростували заяву Кремля про захоплене місто

Євген КізіловП'ятниця, 13 січня 2023, 15:46
Українські військові у Соледарі спростували заяву Кремля про захоплене місто
військовий з позивним Мадяр, скриншот

Міноборони України опублікувало відео з Соледара, на якому боєць з позивним Мадяр просить не вірити заявам з Москви і показав докази, що українські військові в центрі міста ведуть запеклі бої.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Telegram

Деталі: На записі Мадяр просить припинити слухати російську пропаганду, що ЗСУ вийшли з Соледара. За його словами, українські військові тримають місто, і це відбувається прямо зараз, станом на 14:13 п'ятниці.

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Військовий показав, що його підрозділ перебуває у центрі Соледара, і навіть повідомив гарні новини: росіяни намагались обійти місто, але ЗСУ їх відтиснули, і ті відступили.

Пряма мова: "ЗСУ стоїть в ешелонованій плотній стінці захисту достатніми силами. Так, штурмують постійно штурмові загони "Вагнера"…, але нам на їхні плани наср…ти, ми робимо свою роботу і робимо її якісно і будем робити її до кінця… Майте терпіння!"

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Мадяр у першому відео обмовився і назвав дату "13 грудня". Після цього Генштаб додав ще одне відео, де військовий виправляється і каже, що то він тролив росіян.

Що передувало: У п'ятницю 13 січня Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області, в українському оборонному відомстві це не підтверджують, визнаючи, шо в населеному пункті тривають важкі бої.

Теми: СоледарЗбройні силивійна
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