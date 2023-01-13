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Росіяни офіційно заявили, що захопили Соледар

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 січня 2023, 11:49
Росіяни офіційно заявили, що захопили Соледар
БОЇ У СОЛЕДАРІ. ФОТО DW

Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області, в українському оборонному відомстві це не підтверджують, визнаючи, шо в населеному пункті тривають важкі бої.

Джерело: російські пропагандистські інформагентства "РИА "Новости", "ТАСС"

Деталі: Росіяни заявляють, що захоплення Соледара стало можливим завдяки "постійному вогневому ураженню противника авіацією, ракетними військами та артилерією".

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Також повідомляється, що під час захоплення міста підрозділи ВДВ окупантів "здійснили прихований маневр, атакували позиції Києва, блокували місто з північного і південного боків".

Загарбники вважать, що контролюючи Соледар, їм вдасться взяти "у котел" українських захисників у Бахмуті.

Читайте також: Оборона Соледара, потенційне оточення та ризики для Бахмута. Інтерв'ю з бійцем 46 бригади Олександром Погребиським

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Теми: Соледарвійна
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