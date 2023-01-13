Росіяни офіційно заявили, що захопили Соледар

Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області, в українському оборонному відомстві це не підтверджують, визнаючи, шо в населеному пункті тривають важкі бої.

Джерело: російські пропагандистські інформагентства "РИА "Новости", "ТАСС"

Деталі: Росіяни заявляють, що захоплення Соледара стало можливим завдяки "постійному вогневому ураженню противника авіацією, ракетними військами та артилерією".

Також повідомляється, що під час захоплення міста підрозділи ВДВ окупантів "здійснили прихований маневр, атакували позиції Києва, блокували місто з північного і південного боків".

Загарбники вважать, що контролюючи Соледар, їм вдасться взяти "у котел" українських захисників у Бахмуті.

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Що було раніше:

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 січня повідомила, що ніч у Соледарі Донецької області була важкою – українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої.

Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 січня наголосив, що українські захисники утримують місто.

12 січня Міністерство оборони США не підтвердило, що Соледар Донецької області був захоплений російськими окупантами.

13 січня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар, однак це не призведе до оточення Бахмута.

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