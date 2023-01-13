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Росіяни офіційно заявили, що захопили Соледар

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 січня 2023, 12:49
БОЇ У СОЛЕДАРІ. ФОТО DW

Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області, в українському оборонному відомстві це не підтверджують, визнаючи, шо в населеному пункті тривають важкі бої.

Джерело: російські пропагандистські інформагентства "РИА "Новости", "ТАСС"

Деталі: Росіяни заявляють, що захоплення Соледара стало можливим завдяки "постійному вогневому ураженню противника авіацією, ракетними військами та артилерією".

Також повідомляється, що під час захоплення міста підрозділи ВДВ окупантів "здійснили прихований маневр, атакували позиції Києва, блокували місто з північного і південного боків".

Загарбники вважать, що контролюючи Соледар, їм вдасться взяти "у котел" українських захисників у Бахмуті.

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Теми: Соледарвійна
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